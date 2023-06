ICC ने ODI World Cup 2023 में टॉप 5 रोमांचक मैचों की लिस्ट जारी की

ICC ODI World Cup 2023 : ICC ने कुछ दिन पहले ODI World Cup 2023 का Schedule जारी किया है और ICC ने उनकी ऐसे 5 रोमाचंक मैचों की लिस्ट भी जारी की है जो World Cup में देखने लायक होंगे।

(ICC releases list of top 5 matches to watch out for in ODI World Cup 2023)

आइए जानते हैं उन 5 मैचों के बारे में।

1. India vs Pakistan - Ahmedabad - October 15 : यह बिलकुल स्पष्ट है कि इन दो कट्टर प्रतिद्वंद्वियों के बीच का मैच इस सूची में शीर्ष पर रहेगा। World Cup में इन दोनों टीमों के मैच का इंतज़ार सिर्फ इन दोनों टीमों के समर्थकों को ही नहीं बल्कि क्रिकेट जगत के सभी फेंस को भी होता है। इस मैच को वे लोग भी बड़ी उत्सुकता से देखना पसंद करते हैं जो क्रिकेट को हर दिन फॉलो नहीं कर पाते। इन दोनों के बीच मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। ODI World Cup के अपने आखिरी तीन संस्करण में भारत ने पाकिस्तान को हराया है, इस बार यह देखने लायक होगा कि Babar Azam की टीम कैसे चुनौतियों का सामना कर पाएगी।

2. England vs New Zealand, Ahmedabad - October 5 : यह विश्व कप 2023 का पहला मैच है और यह काफी दिलचस्प होगा क्योंकि दोनों टीमें पिछले 2019 विश्व कप की फाइनलिस्ट थीं। 2019 का वह फाइनल मैच, वनडे विश्व कप के सबसे दिलचस्प और मनोरंजक मैचों में से एक था क्योंकि इंग्लैंड ने बाउंड्री काउंट नियम (Boundary Count Rule) के आधार पर मैच जीता था। Jos Buttler इंग्लैंड टीम का नेतृत्व करेंगे, वहीं न्यूजीलैंड टीम के समर्थक नेतृत्व के लिए Kane Williamson से वापसी की उम्मीद करेंगे।

3. India vs Australia - Chennai - October 8 : पीला रंग पसंद करने वाले स्टेडियम में इस मैच के साथ भारत का वनडे वर्ल्ड कप अभियान शुरू होगा। वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर मौजूद और 5 बार वनडे विश्व कप विजेता रहे शक्तिशाली आस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के खिलाफ मैच जीतना टीम इंडिया के लिए आसान नहीं होगा लेकिन वे चेपॉक स्टेडियम की स्पिन फ्रेंडली पिच पर ऑस्ट्रेलिया को हरा कर WC का आगाज़ एक दमदार तरीके से करना चाहेंगे।

4. Australia vs South Africa, Lucknow - October 13 : Proteas और Australia के बीच यह मैच दिलचस्प होगा क्योंकि दक्षिण अफ्रीका इस बार अपनी सारी कोशिश कर नॉकआउट मैचों में प्रवेश करना चाहेगी जिसमें वे 2015 World Cup के बाद से नहीं प्रवेश कर पाए। इस बार Temba Bavuma की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका नई सोच के साथ खेलेगी। अगर Lucknow के Ekana Stadium की पिच IPL की तरह खेलती है, तो यह कम स्कोर वाला मैच हो सकता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज Pat Cummins और Mitchell Starc के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की टीम के तेज गेंदबाज Kagiso Rabada, Anrich Nortje और Lungi Ngidi खेल सकते हैं।

5. Bangladesh vs Afghanistan, Dharamsala - October 7 : दोनों टीमें सबसे मजबूत टीम बनकर नॉकआउट मुकाबले के करीब पहुंचने की कोशिश करेंगी। बांग्लादेश बहुत खतरनाक टीम साबित हो सकती है अगर वे उन परिस्थितियों में खेलते हैं जो उनके लिए अनुकूल हैं, जबकि अफगानिस्तान भी राशिद खान को ध्यान में रखते हुए एक मजबूत टीम हो सकती है। - कीर्ति शर्मा Edited By : Sudhir Sharma