पैसा बोलता है बाबू भैया, मुंबई इंडियंस में वापसी पर हार्दिक हुए ट्रोल

Hardik counting his money : pic.twitter.com/DPc2rlHjOd — JOKE (@Retired_Hurt07) November 25, 2023

Definitely #GujaratTitans fans will react like this for sure when #HardikPandya comes to bat #IPLTrade #IPL2024Auction#IPLAuction #IPL2024 pic.twitter.com/peLYqSJDp2

— Gems of Internet (@gems_internet) November 25, 2023

Ravindra Jadeja was banned for a year when he was found negotiating a lucrative contract with another franchise, Hardik Pandya swimming in money for doing the same now?!





Sab ganda hai par dhandha hai ye! #IPL2024 #SushantMehta — Sushant Mehta (@SushantNMehta) November 27, 2023

: दुनिया की सबसे बड़ी T- 20 League, IPL भले ही अभी 4 महीने दूर है लेकिन यह अभी से चर्चा का विषय बना हुआ है। 27 नवंबर को IPL इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेड हुआ। Hardik Pandya, जिन्होंने Gujarat Titans (GT) को अपने Debut Season में ही पहली जीत दिलाई और IPL 2023 में उपविजेता रहे, को 15 करोड़ के नकद सौदे के साथ Mumbai Indians (MI) ने खरीद लिया है और मुंबई इंडियंस ने 17.5 करोड़ में Royal Challengers Banglore (RCB) को Cameron Green दे दिया है।हार्दिक पंड्या के टीम छोड़ने के बाद Shubman Gill को गुजरात टाइटन्स का नया कप्तान बनाया गया। अब इस IPL Trade के बाद हार्दिक पंड्या लोगों की ट्रोलिंग (Social Media Trolling) का शिकार हो गए हैं।कई Cricket Fans को गुजरात टाइटन्स और मुंबई इंडियंस के बीच यह सौदा पसंद नहीं आया, खासकर गुजरात टाइटन्स प्रशंसकों (GT Fans) को क्योंकि Hardik Pandya गुजरात टाइटन्स के 2022 में आईपीएल की दौड़ में आने के बाद से उनके लिए एक शानदार कप्तान और खिलाड़ी रहे हैं और Mumbai Indians Fans की बात करें तो, कई ने हार्दिक का स्वागत किया है और ऐसे कई लोग हैं जिसे ये ट्रेड पसंद नहीं आया, कई अन्य प्रशंसक ने हार्दिक पंड्या को एक लालची और स्वार्थी खिलाड़ी कहा जो अपने फेन्स और टीम के बारे में नहीं सोचता और जिसने केवल पैसे के लिए अपनी टीम छोड़ी।