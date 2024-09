Morne Morkel : तब और अब...पाकिस्तान टीम के कोच v/s भारतीय टीम के कोच, फैंस ने बनाए बेहतरीन मीम्स

पहले टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने पहली पारी में रविचंद्रन अश्विन के शतक (113) और रवींद्र जड़ेजा के 86 रनों की मदद से 376 रन बनाए। हसन महमूद ने 5 विकेट लिए और भारतीय जमीन पर ऐसा करने वाले वे पहले बांग्लादेशी गेंदबाज बने। मोर्ने मोर्कल ने असामान्य चेपॉक ट्रैक पर भारतीय गेंदबाजों द्वारा लिए गए हर विकेट की सराहना की, जिससे आश्चर्यजनक रूप से तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही है।

भारत को 376 रन पर समेटने के बाद, बुमराह ने मोर्चा संभाला, बांग्लादेश ने पहले ही ओवर में शादमान इस्लाम (Shadman Islam) के रूप में अपना पहला विकेट खो दिया, जिन्हें जसप्रीत बुमराह ने बोल्ड किया। उसके बाद आकाश दीप (Akash Deep) भी पार्टी में शामिल हुए और जाकिर हसन (Zakir Hasan) और मोमिनुल हक (Mominul Haque) के लगातार दो विकेट झटके।

लंच ब्रेक के ठीक बाद सिराज ने कप्तान नजमुल हसन शंटो (Najmul Hasan Shanto) को आउट किया जबकि बुमराह ने मुश्फिकुर रहीम (Mushfiqur Rahim) का विकेट लिया। जडेजा (Ravindra Jadeja) ने लिटन दास (Litton Das) का विकेट लेने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो बैटिंग कोलैप्स के बाद सेट होने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने शाकिब अल हसन (Shakib Al Hasan) का भी विकेट लिया।

इसके बाद बुमराह ने हसन महमूद (Hasan Mahmud) और तस्कीन अहमद (Taskin Ahmed) को आउट किया और 400 विकेट लेने वाले छठे भारतीय तेज गेंदबाज बन गए। हसन उनका 400वां विकेट था। अंत में सिराज ने नाहिद राणा (Nahid Rana) को आउट किया। इस तरह बांग्लादेश की टीम 149 रन पर ढेर हो गई और बांग्लादेश की पूरी पारी के दौरान नए भारतीय गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल खुश नजर आए।

जहां उनके खुश मिजाज ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी, वहीं कुछ नेटिज़न्स ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ उनके इसी स्थिति के दौरान अपनी निराशाजनक भावनाओं को मीम्स के थ्रू प्रकट किया।

फैंस ने मीम्स में जब मोर्केल पाकिस्तान टीम के बोलिंग कोच थे और जब भारतीय टीम के बोलिंग कोच हैं, उसका अंतर दिखाया।





Morne Morkel when he was the bowling coach of



Pakistan India pic.twitter.com/HrAwY0dtwT — Md Nagori (@Sulemannagori23) September 20, 2024

Morne Morkel was never this HAPPY when he was Bowling Coach for Pakistan ????????#IndVsBan | #INDvBAN pic.twitter.com/6IwMUSRkTK