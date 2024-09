भारतीय जमीन पर 1 पारी में 5 टेस्ट विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज बना यह बांग्लादेशी पेसर चौथा टेस्ट खेल रहे इस बांग्लादेशी पेसर ने भारतीय शीर्ष क्रम ढहाकर भी नहीं मनाया जश्न

- Five wicket haul in Pakistan.

- Five wicket haul in India.



Hasan Mahmud, just 24 years old, the future of Bangladesh Cricket is here. pic.twitter.com/W5Oq9fl73k — Johns. (@CricCrazyJohns) September 20, 2024

Hasan Mahmud departs the field with a remarkable five-wicket haul, making history as the first Bangladeshi bowler to accomplish this in a Test match on Indian soil.



PC: BCCI#BCB #Cricket #INDvBAN #WTC25 pic.twitter.com/Ff7K0wNpFE — Bangladesh Cricket (@BCBtigers) September 20, 2024

टेस्ट में भारत में किसी बांग्लादेशी गेंदबाज द्वारा सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़े

(Best bowling figures by a Bangladeshi bowler in India in Tests)

5/83 - Hasan Mahmud, Chennai, 2024

4/108 - Abu Jayed, Indore, 2019

3/55 - Taskin Ahmed, Chennai, 2024

3/85 - Al-Amin Hossain, Kolkata, 2019

3/91 - Ebadot Hossain, Kolkata, 2019

बांग्लादेश के गेंदबाज हसन महमूद ने भारत के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन बृहस्पतिवार को यहां पहले सत्र में तीन विकेट चटकाकर सुर्खियां बटोरीं लेकिन वह अति उत्साहित होकर जश्न मनाने में विश्वास नहीं रखते।इस 24 वर्षीय बांग्लादेशी गेंदबाज ने रोहित शर्मा और विराट कोहली तथा शुभमन गिल जैसे बल्लेबाजी लाइन अप को हिलाकर रख दिया।यह उनका चौथा ही टेस्ट था और उन्होंने जितने दमदार बल्लेबाजों को आउट किया उसे देखते हुए उम्मीद की जा सकती थी कि वह इसका बढ़ चढ़कर जश्न मनायेंगे। लेकिन उन्होंने इसे अपने साथियों के साथ कुछ हाई फाइव और हाथ मिलाने तक ही सीमित रखा।महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, ‘‘मैं वैसे जश्न नहीं मनाता और ऐसा करने का कोई सही कारण भी नहीं है। आप कह सकते हैं कि अगर मैं विकेट लेने के बाद जश्न मनाता हूं तो इससे बल्लेबाज और भी परेशान हो जाएगा इसलिए मैं जश्न नहीं मनाता। ’’हालांकि इस गेंदबाज ने दूसरे सत्र में कोहली और रोहित तथा ऋषभ पंत जैसे गेंदबाजों को आउट करने पर खुशी जाहिर की।महमूद ने कहा, ‘‘मैं बस खुश हूं। जब आप उनके विकेट लेते हैं जो इस समय सर्वश्रेष्ठ हैं तो स्वाभाविक रूप से कोई भी खुश होगा। ’’गुरुवार बांग्लादेश ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया और पूरा फोकस एक्सप्रेस गेंदबाज नाहिद राणा पर था लेकिन भारतीय पारी को झटके महमूद ने दिये।रोहित शर्मा (6) को एक के स्कोर पर डीआरएस से जीवनदान मिला था लेकिन वह इसका फायदा नहीं उठा सके ।वह दूसरी स्लिप में नजमुल हसन शंटो को कैच देकर लौटे।शुभमन गिल (0) खाता भी नहीं खोल सके और आठ गेंद खेलने के बाद विकेटकीपर लिटन दास को कैच दे बैठे।विराट कोहली (6 ) का मैदान में उतरने पर तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत हुआ लेकिन वह भी टिक नहीं सके। महमूद ने आफ स्टम्प से बाहर गेंद डाली जिस पर बल्ला अड़ाने का खामियाजा विराट ने भुगता और विकेट के पीछे लिटन ने कैच लपक लिया।भारत ने पहले तीन ओवर में ही एम ए चिदंबरम स्टेडियम की पिच पर तीन विकेट 34 रन के भीतर गंवा दिये। इसके बाद जायसवाल और केएल राहुल से ऊपर भेजे गए पंत ने पारी को संभालने की कोशिश की। जायसवाल और ऋषभ पंत (39) ने चौथे विकेट के लिये 99 गेंद में 62 रन जोड़े । पहले सत्र में प्रभावी दिख रहे पंत ने महमूद की गेंद पर विकेटकीपर लिटन दास को कैच थमाया।भारतीय टीम के पहले 4 विकेट लेने वाले हसन महमूद को उनका पांचवा विकेट लेने के लिए लगभग 1 दिन का इंतजार करना पड़ा। उन्होंने जसप्रीत बुमराह को आउट कर अपना पांचवा विकेट लिया।22.2 ओवर में 4 मेडन ओवर फेंकर और 83 रन देकर महमूद ने 3.7 की इकोनोमी के साथ 5 विकेट चटकाए।वह भारतीय जमीन पर 1 पारी में 5 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले बांग्लादेशी गेंदबाज बन गए हैं।