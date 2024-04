युवराज और पोलार्ड के बाद 1 ओवर में 6 छक्के मारने वाला तीसरा खिलाड़ी बना यह नेपाली (Video)

Will Rohit Sharma will replace MS Dhoni in CSK : जबसे मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) ने रोहित शर्मा को हटाकर कप्तानी हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) को सौंपी है तबसे रोहित शर्मा के फैन्स को उनके भविष्य को लेकर चिंता जाग उठी है, कई को लगता है कि ऐसी संभावना है कि मुंबई इंडियंस इस IPL के बाद मेगा ऑक्शन (Mega Auction) से पहले उन्हें रिलीज़ कर देगी तो फिर वे किस टीम में जाएंगे?