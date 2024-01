डेविड वॉर्नर के आखिरी टेस्ट से पहले चोरी हुआ उनका कीमती सामान

David Warner lost Baggy Green Cap AUS vs PAK : आस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर भावनात्मक अपील करते हुए अपने आखिरी टेस्ट से पहले चोरी हुई डेब्यू कैप (Baggy Green Cap) लौटाने का अनुरोध किया है वॉर्नर ने इंस्टाग्राम पर यह अपील की है ताकि वह यहां अपने आखिरी टेस्ट में बैगी ग्रीन कैप पहन सकें।

वॉर्नर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, “शायद यह आखिरी उपाय है।” वीडियो में उन्होंने कहा, “मेरे सामान में से मेरा बैगपैक भी गायब है, जिसमें मेरा बैगी ग्रीन भी था। वह बैगपैक आखिरी बार कुछ दिनों पहले मेलबर्न से सिडनी के लिए क़्वांटस फ्लाइट कंपनी द्वारा ट्रांसपोर्ट हुआ था। कंपनी का कहना है कि उन्होंने सारे सीसीटीवी कैमरे चेक किए, लेकिन किसी ने भी कोई बैग नहीं खोला है और ना ही कोई बैगपैक सामानों के झुंड से उठाया गया है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में कई अधूरे लिंक (ब्लैक स्पॉट) भी हैं। अगर आप कंपनी या एयरपोर्ट अथार्टी के कर्मचारी हैं और आपको गलती से भी वह बैगपैक मिला है, तो कृपया मेरा बैगपैक जल्द से जल्द लौटा दें। मैं सिर्फ अपना बैगपैक चाहता हूं और आपका आभारी रहूंगा। बैगपैक लौटाने के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया या मेरे सोशल मीडिया पर सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप मेरे बैगी ग्रीन लौटाते हैं तो मैं अपना ये दूसरा बैगपैक आपको दूंगा।”

उन्होंने कहा ,‘‘ अगर किसी को बैकपैक चाहिए तो मेरे पास एक और है । आपको परेशान नहीं किया जायेगा । Cricket Australia या Social Media पर मुझसे संपर्क करें"

David Warner in Test cricket:



Matches - 111

Runs - 8695

Average - 44.59

Hundreds - 26

Fifties - 36



One of the icons of Australian cricket will retire from ODIs & Tests this week. pic.twitter.com/AGIPI9fx1o