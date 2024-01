Indian cricket team 2024 schedule: साल में सिर्फ तीन ही ODI मैच खेलगा भारत

List of Tests, ODIs and T20Is Team India will play in 2024 : भारतीय क्रिकेट फैन्स का 2023 में कई बार दिल टूटा, ज्यादा दर्द तब हुआ होगा जब World Test Championship (WTC) और ODI World Cup में जहां वे शक्तिशाली आस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के खिलाफ फाइनल में हार गए और मंजिल के नजदीक आकर टीम को अपने कदम वापस पीछे ले जाने पड़े। टीम को कई उतार-चढ़ाव और आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा, वनडे विश्व कप में हार के बाद कई लोगों ने खिलाड़ियों को गालियां भी दीं, कुछ प्रशंसकों ने यह तक ​​​​कहा कि वे क्रिकेट अब नहीं देखेंगे, लेकिन टीम इंडिया जानती है कि मजबूत वापसी कैसे की जाती है और नंबर वन टीम बन अपने फैन्स का दिल और भरोसा कैसे जीता जाता है।

नए साल में प्रवेश करते ही हर कोई एक संकल्प ( New Year Resolution) लेता है कि वह खुद को बेहतर बनाएगा, एक बेहतर इंसान बनेगा और जिस भी फील्ड में वह काम करता है उसमें बेहतर बनेगा, और टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने भी चीजों को एक अलग दृष्टिकोण के साथ देखने, बदलाव करने का संकल्प लिया होगा। वो साड़ी चीज़ें छोड़देना जो उन्हें उनका Best Version बनने से रोकती हैं। भारत के लिए 2024 की बात करें तो वे 15 टेस्ट और केवल 3 वनडे मैच खेलेंगे, जिसका मतलब है कि वही वनडे टीम 2025 Champions Trophy के लिए खेल सकती है।

2023 में यदि हम हर फॉर्मेट में उनके प्रदर्शन को देखें, तो भारत ने आठ टेस्ट मैच खेले, जिनमें से तीन जीते और इतने ही हारे, जबकि दो मैच ड्रॉ हुए। टीम इंडिया ने 2023 में 35 ODI मैच खेले, जिनमें से 27 जीते और केवल सात हारे, एक मैच का नतीजा नहीं निकला. T20I प्रारूप में, टीम इंडिया ने 23 गेम खेले, जिनमें से 15 जीते और सात हारे, जबकि एक मैच रद्द हो गया।

भारत ने South Africa से Centurion टेस्ट एक पारी और 32 रन से हारकर 2023 का समापन निराशाजनक तरीके से किया। 3 से 7 जनवरी तक केपटाउन के न्यूलैंड्स में नए साल के टेस्ट में साउथ अफ्रीका को हराकर वे साल की शुरुआत बेहतरीन तरीके से करने की पूरी कोशिश करेंगे।

South Africa Tour के बाद, भारत जनवरी में तीन मैचों की T-20 Series के लिए अफगानिस्तान की मेजबानी करेगा। इसके बाद, उन्हें Bazball का सामना करना पड़ेगा जब वे इंग्लैंड से 25 जनवरी से 11 मार्च तक पान मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेंगे।

इंग्लैंड के भारत दौरे के बाद Indian Premier League (IPL) होगा, जिसकी तारीखें अभी तय नहीं हुई हैं। इसके बाद, भारत 2024 T-20 World Cup में अपने आईसीसी खिताब की तलाश फिर से शुरू करेगा जो 4 जून से 30 जून तक West Indies और USA में खेला जाएगा।

टी20 विश्व कप के बाद, भारत जुलाई 2024 में तीन ODI और तीन T-20 के लिए श्रीलंका का दौरा करेगा। अगस्त में ब्रेक के बाद, वे सितंबर में दो टेस्ट और तीन T-20 में घरेलू मैदान पर बांग्लादेश का सामना करेंगे। अक्टूबर में वे तीन टेस्ट मैचों के लिए न्यूजीलैंड की मेजबानी करेंगे

भारत साल का अंत ऑस्ट्रेलिया में पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के साथ करेगा। सीरीज की तारीखें तय नहीं है लेकिन नवंबर 2024 से जनवरी 2025 तक खेले जाने की संभावना है।