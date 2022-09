फैंस को नहीं पसंद आ रही है टीम इंडिया की नई टी-20 जर्सी, टाइमलाइन पर मिले अपशब्द और सुझाव

Fans have more trust on light blue color jersey than our batting order to win the World Cup. — Silly Point (@FarziCricketer) September 18, 2022

What rubbish..Asia Cup Jersey was way better. — ItzPeter

(@PintuG7) September 18, 2022

yar chahe dhoti kurta pehnkar khel lo, koi trophy toh lao Jeet ke baahar se. — Rofl Gandhi 2.0 (@RoflGandhi_) September 18, 2022

क्या जरूरत ट्राफी की जब वयुवर्स बढ़ रहे हैँ, एड व पैसा व्यूवर बढ़ने से आते हैँ न कि ट्राफी जीतने से — Sikandar Tyagi (@Sikandar_aazam) September 18, 2022

Sharam karo yaar, richest board hoke bhi tatti jaise jerseys lekey aathe ho. Shame on you. Give some joy to fans, we are neither getting trophy from 2013 nor a good looking Jersey(last 3). — Manoj Kiran (@nani_554) September 18, 2022

@BCCI Few points to be considered.

1. Change back to our original team jersey (light blue).

2. Bring back Dhoni era rule. Do not give rest to in form or key players.

3. If players want to take rest then do not consider your place for granted. You need to earn it.

#AsiaCup2022 pic.twitter.com/XBnVAjkhfa — Ajay Thakral (@ajaythakral) September 9, 2022

Still the best, this was just unmatchablepic.twitter.com/a8gUnDXc5F — ARUN TRIGUNAYAT (@ArunTrigunayat5) September 18, 2022

Finally something different after all these years ! Not the greatest but pretty decent

Can imagine us lifting the WC in this Jersey — Vivek Sharma (@IMViiku) September 18, 2022

Apologizing to mplsports for underestimating.. It's lookkkinggg damnnnnn goooodd #TeamIndia #HarFanKiJersey — Banajit Das/বনজিৎ দাস (@bana111das) September 18, 2022

ने रविवार शाम को भारतीय टी20 टीम की नई जर्सी लॉंच की। भारतीय पुरुष टीम यह जर्सी ऑस्ट्रेलिया में होने वाले आगामी में पहनेगी। महिला टीम भी यह जर्सी अगले टी-20 टूर्नामेंट में पहने दिखेगी।फैंस को इस जर्सी को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है।ज्यादातर क्रिकेट फैंस को इसमें कुछ खामी नजर आ रही है। या तो टाइमलाइन पर सुझाव देखने को मिले या फिर अपशब्द। बीसीसीआई के ट्विटर हैंडल पर कुछ ऐसे कमेंट्स देखने को मिले।सिर्फ कुछ फैंस को यह आसमानी नीला रंग भा रहा है।