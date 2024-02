आखिरी उम्मीद भी खत्म, पुराने को नहीं मिली Central Contract में जगह

Shreyas Iyer, Ishan Kishan BCCI Contract, Fans reaction on twitter on shreyas iyer ishan kishan exclusion from bcci central contract : BCCI की तरफ से काफी वक्त से कहा जा रहा था कि जो खिलाड़ी भारतीय टीम में नहीं है और पूरी तरह से फिट हैं उनका घरेलु क्रिकेट में खेलना ज़रूरी है, राजकोट में भारत बनाम इंग्लैंड तीसरे मैच से पहले भी, BCCI सचिव जय शाह (Jay Shah) ने खिलाड़ियों को कड़ी चेतावनी दी थी, जिसमे कहा गया था कि राष्ट्रीय टीम से बाहर चल रहे खिलाडियों को घरेलु क्रिकेट खेलना होगा।