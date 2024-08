टी20 विश्व कप के स्थल में बदलाव से हमारी तैयारी पर असर नहीं पड़ेगा : दीप्ति

Naseem Shah on his father and IND vs PAK Match : पाकिस्तान के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज नसीम शाह ने जबसे डेब्यू किया है, तबसे लेकर आज तक वे कई बल्लेबाजों को परेशान करते आए हैं जिनमे विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बड़े नाम भी है।