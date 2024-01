युजवेंद्र चहल को करना होगा इंतजार, इमरान ताहिर की यूजी के लिए सलाह

Know Everything about SA20 League SA20 2024 Live Streaming details and channel list: दक्षिण अफ्रीका की टी20 लीग (SA20) आज (10 जनवरी) से शुरू होने जा रही है। IPL के बाद कई टी20 लीग अस्तित्व में आईं और यह जानना बहुत मुश्किल होता जा रहा है कि कोनसी लीग कोनसी है लेकिन South Africa की SA20 League ने पिछले साल अपने पहले सीज़न में इतना प्रभाव डाला कि Fans इसे भूल नहीं पाएंगे और ख़ास कर Indian Fans इस लीग के लिए बहुत उत्साहित हैं क्योंकि सभी टीमें आईपीएल फ्रेंचाइजी (IPL Franchise) की हैं।