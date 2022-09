भुवनेश्वर कुमार की ट्रोलिंग पर गुस्सा हो गई उनकी पत्नी, कह डाले यह शब्द

Bhuvneshwar kumar and rohit Sharma discussion after 19th over. #INDvsAUS pic.twitter.com/1InKUbzOXr — Jo Kar (@i_am_gustakh) September 20, 2022

Opponents when they see Bhuvi bowling 19th over :#INDvsAUS pic.twitter.com/ZJiE5iep94 — Gk (@ggk____) September 20, 2022

And The Story Continues..



Aren't we nothing without Jasprit Bumrah And Mohammad Shami #Bhuvi#INDvsAUS pic.twitter.com/Bv8oWnK4f2 — अनुज पाठक (@Anuj_Speaks27) September 20, 2022

19th overs from Bhuvi in recently match



Against Pak - 19 runs ( super 6 )

Against SL - 17 runs ( super 6)

Against Aus - 16 runs ( today match ) #IndvsAus pic.twitter.com/2u7jglt2MC — #BharatJodoYatra (@NayakManojSingh) September 20, 2022

की पत्नी अपने पती की आलोचना पचा नहीं पा रही है। इस कारण उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी में मध्यमगति के गेंदबाज को ट्रोल करने वालों पर अपना गुस्सा उतारा।उन्होंने लिखा कि आजकल लोग इतने खाली हो गए हैं कि नफरत और ईर्ष्या फैलाने के अलावा उनको कोई काम नहीं है। मेरा उन सबको यह सुझाव है कि उनके सोचने से और ना ही उनके अस्तित्व से किसी को फर्क नहीं पड़ता। इस कारण इस समय को खुद को बेहतर बनाने के लिए लगाएं। हालांकि इसकी गुंजाइश कम दिखती है।एशिया कप में भारत के सुपर 4 मैचों में हार का अहम कारण बने भुवनेश्वर कुमार का अंतिम ओवर में रन लुटाने का क्रम जारी है।गौरतलब है कि भुवनेश्वर कुमार ने पाकिस्तान के खिलाफ 19वें ओवर में 19 रन देने के बाद श्रीलंका के खिलाफ भी उसी गलती को दोहराया था। श्रीलंका के खिलाफ 17 रन देने के बाद मैच में औपचारिकता बची थी।अंतिम मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ भले ही अपने कमाल के प्रदर्शन से भुवनेश्वर कुमार एशिया कप में सबसे ज्यादा (11) विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हों लेकिन हर फैन को पता है कि एशिया कप से बाहर होने में भुवी का एक अहम योगदान था।अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने पांच विकेट जरूर लिये लेकिन टीम को उनसे दबाव में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी। मंगलवार को आस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 में भी उन्होंने 19वें ओवर में 16 रन दिए जिससे आस्ट्रेलिया 209 रन के रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत दर्ज करने में सफल रहा।19वें ओवर में लगातार महंगे साबित हो रहे भुवनेश्वर कुमार ने कुल 4 ओवरों में 52 रन दिए। उनकी अंतिम ओवर की गेंदबाजी से विशेषज्ञ से लेकर फैंस तक चिंता में है।कुछ फैंस ने भुवनेश्वर और उनके 19वें ओवर को लेकर गजब की ट्रोलिंग की थी जिससे नुपुर भड़क उठी।