BCCI Awards : बुमराह को पुरुष क्रिकेटर, मंधाना को सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार, जानें और किसे मिलेगा अवॉर्ड

BCCI Awards : करिश्माई तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) को पुरुष वर्ग में 2023-24 के सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के पॉली उमरीगर पुरस्कार (Polly Umrigar Award for the best international cricketer for 2023-24) के लिए चुना गया जबकि स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) ने महिला वर्ग में यह पुरस्कार जीता जो शनिवार को बोर्ड के वार्षिक पुरस्कार समारोह के दौरान दिए जाएंगे।

बुमराह को 2024 में कौशल, सटीकता और निरंतरता के साथ शानदार प्रदर्शन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) का टेस्ट और ओवरऑल साल का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया। उन्होंने पिछले साल भारत के लिए शानदार प्रदर्शन किया और इंग्लैंड तथा बांग्लादेश के खिलाफ भारत की घरेलू श्रृंखलाओं में जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

यह 31 वर्षीय तेज गेंदबाज बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहा और उन्होंने पांच टेस्ट मैच में 32 विकेट चटकाए।

आईसीसी की साल की सर्वश्रेष्ठ महिला एकदिवसीय क्रिकेटर मंधाना ने 2024 में 743 रन बनाए। उन्होंने चार एकदिवसीय शतक बनाए जो महिलाओं के एकदिवसीय प्रारूप में एक साल में सर्वाधिक शतक का रिकॉर्ड है। उन्होंने पिछले साल सौ से अधिक बाउंड्री लगाई जिसमें 95 चौके और छह छक्के शामिल हैं।



इस 28 वर्षीय क्रिकेटर के एकदिवसीय मुकाबलों में 57.86 की औसत और 95.15 के प्रभावशाली स्ट्राइक रेट से रन बनाए।

टेस्ट क्रिकेट में 537 विकेट के साथ भारत के दूसरे और दुनिया के आठवें सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज के रूप में दिसंबर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को विशेष पुरस्कार के लिए चुना गया।

नवंबर 2011 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले 37 साल के अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने स्वदेश में लंबे प्रारूप में 12 साल तक भारत के दबदबे में अहम भूमिका निभाई जिस दौरान टीम ने लगातार 18 श्रृंखला जीती।

नए खिलाड़ियों में मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान (Sarfaraz Khan) को फरवरी 2024 में राजकोट टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ तेजतर्रार अर्धशतक के लिए पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय पदार्पण के पुरस्कार के लिए चुना गया।

मध्यक्रम के इस बल्लेबाज ने बेंगलुरू टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ 150 रन की पारी भी खेली।

महिला वर्ग में आशा शोभना को जून 2024 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय में 21 रन पर चार विकेट चटकाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय पदार्पण का पुरस्कार जीता। भारत ने यह मैच 143 रन से जीता।

मंधाना को सर्वाधिक रन बनाने के लिए एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय पदक से भी सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने 13 मैच में चार शतक और एक अर्धशतक की बदौलत 57.46 के औसत से 747 रन बनाए।

इसी तरह दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma) को 13 मैच में सर्वाधिक 24 विकेट हासिल करने के लिए एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया जाएगा।

तनुष कोटियान (Tanush Kotian) को 2023-24 सत्र में घरेलू क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए बीसीसीआई घरेलू टूर्नामेंट ट्रॉफी के लिए चुना गया।

कोटियान ने 2023-24 सत्र में मुंबई के लिए शानदार प्रदर्शन किया जिसके कारण उन्हें पहली बार ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत ‘ए’ टीम में जगह मिली और फिर उन्होंने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के अंतिम दो टेस्ट के लिए भारत की सीनियर टीम में जगह बनाई।

इस 26 वर्षीय ऑलराउंडर ने 2023-24 में मुंबई के 42वें रणजी ट्रॉफी खिताब के दौरान शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 मैच में 29 विकेट चटकाने के अलावा एक शतक और पांच अर्धशतक की मदद से 41.83 के औसत से 502 रन भी बनाए।

मुंबई ने पिछले सत्र में रिकॉर्ड में इजाफा करने वाला 42वां रणजी खिताब जीतने के बाद 27 साल बाद ईरानी ट्रॉफी भी जीती।

मुंबई क्रिकेट संघ को रणजी ट्रॉफी, अंडर-16 विजय मर्चेन्ट ट्रॉफी, अंडर-14 पश्चिम क्षेत्र ट्रॉफी, सीनियर महिला टी20 ट्रॉफी, महिला अंडर-19 एकदिवसीय ट्रॉफी, बापुना कप टी20 टूर्नामेंट और पुरुष अंडर-19 अखिल भारतीय टूर्नामेंट जैसे खिताब जीतने के लिए बीसीसीआई घरेलू टूर्नामेंट ट्रॉफी के लिए चुना गया।

मुंबई की टीम कूच बेहार अंडर-19 ट्रॉफी और वीनू मांकड़ अंडर-19 ट्रॉफी में उप विजेता भी रही।

इंदौर के अक्षय टोटरे को घरेलू क्रिकेट सत्र में सर्वश्रेष्ठ अंपायर के पुरस्कार के लिए चुना गया।

महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) को कर्नल सीके नायुडू लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना गया। (भाषा)