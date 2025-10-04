शनिवार, 4 अक्टूबर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Modified: शनिवार, 4 अक्टूबर 2025 (18:05 IST)

मिचेल मार्श के पहले शतक से ऑस्ट्रेलिया ने बनाई न्यूजीलैंड पर अजेय बढ़त

ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को तीन विकेट से हराया और सीरीज भी जीती

Australia
AUSvsNZ शॉन ऐबट (तीन विकेट), जॉश हेजलवुड और जेवियर बार्टलेट (दो-दो विकेट) की बेहतरीन गेंदबाजी के बाद कप्तान मिचेल मार्श (नाबाद 103) के विस्फोटक प्रदर्शन के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने शनिवार को तीसरे टी-20 मैच में न्यूजीलैंड को 12 गेंदे शेष रहते तीन विकेट से हरा दिया। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अपराजेय बढ़त बना ली।

157 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने तीसरे ही ओवर में ट्रैविस हेड (आठ) का विकेट गंवा दिया। उन्होंने जेकब डफी ने आउट किया। इसके बाद न्यूजीलैंड के गेंदबाजी आक्रमण के आगे मिचेल मार्श को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया को कोई भी बल्लेबाज अधिक देर तक नहीं टिक सका।

हालांकि इस दौरान मिचेल मार्श एक छोर थामे विस्फोटक बल्लेबाजी करते रहे। मैथ्यू शॉर्ट (सात), टिम डेविड (तीन), एलेक्स कैरी (एक) और मार्कस स्टॉयनिस (दो) को जिमी नीशम ने आउट किया। जेवियर बार्टलेट (एक) सातवें विकेट के रूप में आउट हुये। उन्हें जेकब डफी ने आउट किया। मिचेल मार्श (नाबाद 103) की शतकीय पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने 18 ओवर में सात विकेट पर 160 रन बनाकर मुकाबला तीन विकेट से जीत लिया। मिचेल मार्श ने 56 गेंदे खेलते हुए अपनी पारी में आठ चौके और सात छक्के लगाये।न्यूजीलैंड के लिए जिमी नीशम ने चार विकेट लिये। जेकब डफी को दो विकेट मिले। बेन सीयर्स ने एक बल्लेबाज को आउट किया।


ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी आक्रमण के न्यूजीलैंड की टीम अधिक देर तक नहीं टिक सकी। टिम सीफर्ट ने 35 गेंदों में 48 रनों की पारी खेली। डेवन कॉन्वे (शून्य), टिम रॉबिनसन (13), मार्क चैपमैन चार, डैरिल मिचेल (नौ), माइकल ब्रेसवेल (26), जिमी नीशम (25), मैट हेनरी (छह) और बेन सीयर्स (शून्य) पर आउट हुये।

ईश सोढ़ी नौ और जैकब डफी एक रन बना कर नाबाद रहे। ऑस्ट्रेलिया के लिए शॉन ऐबट ने तीन विकेट लिये। जोश हेजलवुड और जेवियर बार्टलेट ने दो-दो विकेट लिये। एडम जम्पा और मार्कस स्टॉयनिस ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया। न्यूजीलैंड ने निर्धारित 20 ओवरों में नौ विकेट पर 156 रनों का स्कोर खड़ा किया।
