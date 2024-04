AUSvsAFG का शायद कोई द्विपक्षीय मैच नहीं हो, राशिद ने दिया बयान

Virat Kohli and rohit sharma to open in t20 world cup hindi news rohit sharma ajit agarkar rahul dravid meeting : टी20 वर्ल्ड कप अब दिन पे दिन बेहद करीब आता जा रहा है और IPL ही इस वक्त एकमात्र टूर्नामेंट है जिसके जरिये खिलाड़ी और हुनर दिखाकर वर्ल्ड कप में अपनी जगह पक्की कर सकते हैं। इस वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगे रोहित शर्मा लेकिन चर्चा में थे विराट कोहली जिन्होंने कुछ समय पहले प्रबंधन से टी-20 विश्व कप में खेलने पर स्पष्टता मांगी थी। जानकारी के अनुसार टीम प्रबंधन ने उन्हें इस पर स्पष्टता दे भी दी है। इसके बाद एक और बड़ा अपडेट आया है, दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक USA और West Indies में जून में खेले जाने वाले इस वर्ल्ड कप में रोहित के साथ विराट कोहली ओपनिंग करने उतर सकते हैं।