बॉथम के बाद ऐसा कारनामा करने वाले सिर्फ आर अश्विन हैं

चेपॉक की पिच पर आर अश्विन कुछ गलत कर ही नहीं सकते। टेस्ट के दूसरे दिन लिए और जब दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरे तो बना डाला। एक के तौर पर यह दो बड़ी चीजे करना बहुत ही मुश्किल है लेकिन अश्विन ने यह आसानी से कर डाला।

तीसरी बार किया यह कारनामा

ऐसा भी नहीं है कि आर अश्विन ने यह अपने टेस्ट करियर में पहली बार किया हो। एक टेस्ट में शतक बनाने और 5 विकेट लेने का कारनामा वह तीसरी बार कर रहे हैं। उनसे आगे बस इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर इयान बॉथम है, जिन्होंने यह अविश्वसनीय कारनामा अपने टेस्ट करियर में 5 बार किया है।



इस लिस्ट में अश्विन से नीचे जो नाम हैं वह हैं वेस्टइंडीज के पूर्व खिलाड़ी गैरी सोबर्स, पाकिस्तान के मुश्ताक मोहम्मद, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर जैक कैलिस और बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन जो एक ही टेस्ट में 5 विकेट और शतक जमाने का कारनाम 2 बार कर चुके हैं।





आर अश्विन ने जड़ा पांचवा टेस्ट शतक

यह आर अश्विन के टेस्ट करियर का पांचवा शतक है। उनका इंग्लैंड के खिलाफ यह पहला शतक है। उनके बाकी चार शतक वेस्ट इंडीज के खिलाफ बने हैं। साल 2011 में अपने टेस्ट करियर की शुरुआत कर चुके आर अश्विन ने अब तक 75 मैचों में 2613 रन बनाए हैं जिसमें 5 शतक और 11 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं टेस्ट क्रिकेट में 20 हजार से ज्यादा गेंद डालकर वह 25 की औसत से 391 विकेट प्राप्त कर चुके हैं। उनका अगला लक्ष्य निश्चित ही 400 टेस्ट विकेट पूरे करने का होगा।



दूसरे दिन इंग्लैंड के चटकाए थे 5 विकेट

गेंद से कमाल दिखाने के बाद अश्विन ने बल्ले से इंग्लैंड को विकेट के लिए तरसाया। गौरतलब है कि दूसरे दिन की अश्विन की घातक गेंदबाजी के कारण इंग्लैंड 134 रनों पर आउट हो गई थी। आर अश्विन ने 24 ओवर में 43 रन देकर 5 विकेट लिए। अश्विन ने इंग्लैंड के शीर्ष बल्लेबाजों जैसे कि सिबली, लॉरेंस, स्टोक्स, स्टोन और ब्रॉड के विकेट झटके।

वहीं आज तीसरे दिन उन्होंने अक्षर पटेल के आउट होने के बाद बल्लेबाजी शुरु कि तो ऐसा लगा पिच पर कोई ऐसा खतरा है ही नहीं जो बाकि बल्लेबाजों को लग रहा है। 106 रन पर भारत ने अपना छठवा विकेट गंवाया और क्रीज पर आकर अश्विन ने शॉट्स खेलना शुरु किया।



कोहली के साथ मिलकर संभाली भारतीय पारी

अश्विन ने सातवें विकेट के लिए कप्तान विराट कोहली के साथ 96 रनों की साझेदारी कर टीम इंडिया को मुश्किल से उबारा। कोहली तो आउट हो गए लेकिन अश्विन डटे रहे। हालांकि उनके दो कैच भी छूटे पर उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया और चायकाल के बाद शतक बनाया।



आर अश्विन की पारी 106 रनों पर ओली स्टोन ने समाप्त की। स्टोन ने अश्विन को बोल्ड कर उनका विकेट लिया लेकिन अश्विन तब तक अपना काम कर चुके थे। अश्विन ने अपनी पारी में 14 चौके और 1 छक्का लगाया। (वेबदुनिया डेस्क)

Crowd favourite



R Ashwin’s first Test century at his home ground!#INDvENG pic.twitter.com/Fpa2XPOfEC