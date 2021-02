चेन्नई यात्रा पर PM मोदी को मिला भारत-इंग्लैंड टेस्ट मैच का जबरदस्त व्यू, शेयर की खूबसूरत तस्वीर

प्रधानमंत्री ने जब यह फोटो शेयर किया उस समय के इस मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच चार टेस्ट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच के दूसरे दिन का खेल चल रहा था।

इस ट्वीट में मैदान का फोटो दिख रहा जिसमें कुछ फिल्डर भी दिख रहे हैं। उन्होने तस्वीर के साथ भारत और इंग्लैंड के झंडे को शेयर करते हुए लिखा- चेन्नई में चल रहे रोमांचक टेस्ट मैच को विमान से देखने का मौका मिला।



Caught a fleeting view of an interesting test match in Chennai.pic.twitter.com/3fqWCgywhk