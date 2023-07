क्या फिर आगरकर का आगमन भारतीय क्रिकेट के लिए होगा शुभ? पहले ही साल में चटकाए थे 50 विकेट

Let me tell you...our new chief selector holds the unique world record...he is the only bowler to get 50 odi wickets in his debut calendar year...#AjitAgarkar pic.twitter.com/idAkAHKnRp — Bhushan Deshmukh (@bcdeshmukh83) July 5, 2023

Ajit Agarkar's debut was in Apr '98. India struggled through '96-97. He made immediate impact against SL who were the best. It was refreshing. We won 4 tournaments in his first 6 months.





Well one can only wish his new stint as chief selector is equally refreshing. #AjitAgarkar pic.twitter.com/IUpobkP3eV

— subu sastry (@suubsy) July 5, 2023

अजित आगरकर AjIt Agarkar जब भारतीय टीम में शामिल हुए थे तो टीम इंडिया Team India की गेंदबाजी विश्वभर में एक उदाहरण के रुप में जानी जाती थी, लेकिन बुरे उदाहरण के रुप में। हर टीम के कोच अपनी टीम को समझाते थे कि कैसे गेंदबाजी नहीं करना है यह आप भारत से सीख लें।जब अजित आगरकर आए उस समय विश्व क्रिकेट में एशिया में वनडे विश्वकप विजेता श्रीलंका और पाकिस्तान तो अन्य देशों में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज का दबदबा था।अजित आगरकर ने जैसे ही टीम इंडिया में कदम रखा वैसे ही अगले 6 महीने में 4 टूर्नामेंट भारत जीत गया।उनकी गेंदबाजी में लाइन लैंग्थ के साथ स्विंग और तेजी भी दिखी जिससे उन्होंने अपने पहले ही साल में 50 वनडे विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। इस लिहाज से वह भारत के लिए सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज भी बन गए। यह रिकॉर्ड आज भी बरकरार है।अगरकर ने 26 टेस्ट और चार टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के अलावा 191 वनडे मैच खेले हैं। वह 1999, 2003 और 2007 वनडे विश्व कप में भारतीय टीम का हिस्सा थे। वह 2007 विश्व टी20 विजेता भारतीय टीम में भी शामिल थे।अगरकर ने लॉर्ड्स में टेस्ट शतक लगाया था और उन्होंने 2004 में एडिलेड में खेले गए मैच में छह विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया में भारत की टेस्ट जीत में अहम भूमिका निभाई थी।वनडे में किसी भारतीय बल्लेबाज के सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड अब भी उनके नाम है। उन्होंने 2000 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 21 गेंदों में अर्धशतक बनाया था।भारत के पूर्व तेज गेंदबाज अजीत अगरकर को भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने मंगलवार को सीनियर चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया।अगरकर इससे पहले दिन में अशोक मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) के सामने वर्चुअल साक्षात्कार में शामिल हुए, जिसकी सिफारिश पर बीसीसीआई ने यह फैसला किया।बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने यहां जारी बयान में कहा, ‘‘सुलक्षणा नाइक, अशोक मल्होत्रा और जतिन परांजपे की क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) ने पुरुष चयन समिति में चयनकर्ता के एक पद के लिए आवेदकों का साक्षात्कार लिया। तीन सदस्यीय सीएसी ने उक्त पद के लिए सर्वसम्मति से अजीत अगरकर के नाम की सिफारिश की।’’उन्होंने कहा, ‘‘समिति ने वरिष्ठता (टेस्ट मैचों की कुल संख्या) के आधार पर पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष की भूमिका के लिए अगरकर की सिफारिश की।’’अगरकर को चयनसमिति के अध्यक्ष के लिए निर्धारित एक करोड़ रुपये के वर्तमान वेतन की तुलना में बेहतर पारिश्रमिक मिलने की उम्मीद है। समिति के बाकी सदस्यों को 90-90 लाख रुपये मिलते हैं।ऐसा समझा जाता है कि बीसीसीआई नियुक्ति की औपचारिकता पूरी करना चाहता था। अगरकर कार्यभार संभालने के बाद वेस्टइंडीज दौरे के लिए टी20 टीम का चयन करने के लिए चयन समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।बीसीसीआई के एक सूत्र ने पीटीआई से कहा, ‘‘अगरकर एकमात्र उम्मीदवार थे जो साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए। यह वर्चुअल था क्योंकि वह इस समय पारिवारिक अवकाश पर विदेश में हैं।’’सूत्रों के अनुसार उत्तर क्षेत्र से कोई उल्लेखनीय नाम नहीं होने के कारण अगरकर को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। यही कारण है कि बीसीसीआई ने पांच क्षेत्रों में से प्रत्येक से एक चयनकर्ता नियुक्त करने की अपनी पुरानी परंपरा को तोड़ दिया।अगरकर की नियुक्ति का मतलब है कि पश्चिम क्षेत्र में दो चयनकर्ता होंगे। पश्चिम क्षेत्र से सलिल अंकोला अन्य चयनकर्ता हैं। इनके अलावा मध्य क्षेत्र से सुब्रतो बनर्जी, दक्षिण से एस शरथ और पूर्व से एसएस दास चयनकर्ता होंगे।