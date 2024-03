टेस्ट टीम से बाहर रहाणे के पास रणजी ट्रॉफी जीतने का सुनहरा मौका, सामने है विदर्भ

IND vs ENG 5th Test India Win hindi news, india won by an inning and 64 runs : इंग्लैंड जब भारत में पांच मैचों की सीरीज खेलने आई थी तो उन्होंने यह सोचा होगा कि वे 2012-2013 वाला इतिहास दोहराएंगे और उन्होंने हैदराबाद में भारत को पहला मैच हरा कर शुरुआत भी अच्छी की थी लेकिन उसके बाद से उन्हें एक भी जीत नहीं मिली। वे यह सीरीज बड़े ही शर्मनाक तरीके से 4-1 से हारे। भारत के सामने उनकी नई 'Bazball Approach' (आक्रामक तरीके से खेलना) नहीं काम आ सकी। जबसे यह दृष्टिकोण उन्होंने अपनाया है, पहली बार कोई सीरीज हारी है।