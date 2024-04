CBSE : सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर, जानिए कब आएगा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट

when will cbse board 10th and 12th results come : राजस्थान, मध्यप्रदेश, झारखंड और गुजरात सीबीएसई (CBSE) बोर्ड का एक्जाम देने वाले छात्रों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। खबरों की मानें तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पिछली बार की तरह इस बार भी मई के दूसरे सप्ताह तक रिजल्ट जारी कर देगा। कई राज्यों के बोर्डों ने अपने यहां के परिणाम जारी कर दिए हैं।





हालांकि सीबीएसई ने अब तक रिजल्ट को लेकर कोई बयान नहीं दिया है, जल्द ही बोर्ड इस संबंध में कोई नोटिफिकेशन जारी करेगा।





सीबीएसई बोर्ड 10वीं, 12वीं के छात्र अपना रिजल्ट केवल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से ही नहीं बल्कि डिजिलॉकर और उमंग ऐप के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं।





यही नहीं, छात्रअपना सीबीएसई रिजल्ट ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन मोड में यानी एसएमएस (SMS) के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं।





सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट 2024 के जारी होने के बाद सीबीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं के तमाम छात्र अपना बोर्ड रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in के माध्यम से देख सकेंगे।





सीबीएसई रिजल्ट 2024 चेक करने के लिए छात्रों को अपने रोल नंबर, रोल कोड और स्कूल नंबर का उपयोग करना होगा। Edited by: Sudheer Sharma