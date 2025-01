रुपया शुरुआती कारोबार में 9 पैसे गिरा, 85.83 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा

Rupee falls by 9 paise: अमेरिकी डॉलर (US dollar) के मुकाबले रुपया बुधवार को शुरुआती कारोबार में 9 पैसे की गिरावट के साथ 85.83 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया। सरकार द्वारा देश की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को कम करने के बावजूद अमेरिकी मुद्रा (US currency) के मजबूत होने और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण रुपया में गिरावट जारी रही।

रुपया 85.82 प्रति डॉलर पर खुला : अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 85.82 प्रति डॉलर पर खुला। बाद में 85.83 प्रति डॉलर पर फिसल गया, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले 9 पैसे की गिरावट है। रुपया मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 85.74 पर बंद हुआ था। इस बीच 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.09 प्रतिशत की गिरावट के साथ 108.09 पर रहा।ALSO READ: रुपया ऑल टाइम लो पर बंद, 13 पैसे लुढ़ककर 84.73 प्रति डॉलर पर अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 85.82 प्रति डॉलर पर खुला। बाद में 85.83 प्रति डॉलर पर फिसल गया, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले 9 पैसे की गिरावट है। रुपया मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 85.74 पर बंद हुआ था। इस बीच 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.09 प्रतिशत की गिरावट के साथ 108.09 पर रहा।

ब्रेंट क्रूड वायदा 77.33 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर : अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.09 प्रतिशत की बढ़त के साथ 77.33 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) मंगलवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 1,491.46 करोड़ रुपए के शेयर बेचे।(भाषा)