पेट्रोल-डीजल की कीमतों में फिर लगी आग, जानिए कितने बढ़े दाम...

नई दिल्ली। देश में पेट्रोल- की कीमतें लगातार बढ़ती ही जा रही है। रविवार को भी दोनों ईंधनों के दाम में प्रति लीटर 35-35 पैसे बढ़ गए। अक्टूबर के 17 दिन में से 14 दिन तेल कंपनियों ने इन दोनों ईंधनों को दाम बढ़ाए गए हैं। इस माह जहां 4.20 रुपए महंगा हुआ है, तो डीजल के दाम भी 4.70 रुपए बढ़ गए।

इंडियन ऑयल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में पेट्रोल के दाम बढ़कर 105.84 रुपए प्रति लीटर हो गए ज‍बकि डीजल की कीमत भी 94.57 प्रति लीटर हो गई। 4 महानगरों में सबसे ज्यादा मुंबई में हैं। यहां इसके दाम 111.77 रुपए प्रति लीटर है। देश की आर्थिक राजधानी में डीजल 102.52 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है।

Prices of and rise by Re 0.35 (at Rs 105.84/litre) and Re 0.35 (at Rs 94.57/litre) respectively in Delhi today



In Mumbai, petrol is priced at Rs 111.77/litre (up by Re 0.34) and diesel costs Rs 102.52/litre (up by Re 0.37) today pic.twitter.com/cNqotF9rqA