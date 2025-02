बस 1 साल का इंतजार, अमेरिका, चीन, जर्मनी को इस सेक्टर में पीछे छोड़ देगा भारत

Wheat as a cause of baldness: महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले कई गांवों के लोगों ने अचानक बाल झड़ने और कुछ ही दिनों में गंजापन होने की शिकायत की थी। उस समय मामले की जांच भी शुरू की गई, लेकिन कोई निष्कर्ष सामने नहीं आया था। लेकिन, अब खुलासा हुआ है कि राशन की दुकान पर मिलने वाले गेहूं की वजह से लोगों के सिर के बाल झड़ रहे हैं।