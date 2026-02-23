सोमवार, 23 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. व्यापार
  3. समाचार
  4. gold silver import india not alarming rbi monitoring sitharaman
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , सोमवार, 23 फ़रवरी 2026 (14:45 IST)

Gold-Silver Import पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, बोलीं- ‘अलार्मिंग लेवल’ पर नहीं पहुंचा आयात

Nirmala Sitharaman on gold silver import
Nirmala Sitharaman on Gold Silver Rates : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि गोल्ड और सिल्वर इम्पोर्ट 'अलार्मिंग लेवल' पर नहीं पहुंचे हैं और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। 
 
वित्त मंत्री ने कहा कि मार्केट से आने वाला सारा सोना इम्पोर्ट किया जाता है। इस देश में, कीमती धातुओं पर निर्भरता बहुत ज्यादा बाहर से ही है। हमारे पास सोना खोजने और निकालने का अपना कोई सोर्स नहीं है। कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन हमारी डिमांड पूरी करने के लिए काफी नहीं हैं।
 
उन्होंने कहा कि सोना हमेशा से घरों के लिए पसंदीदा इन्वेस्टमेंट रहा है। घरेलू खपत की ज़्यादा डिमांड में त्योहारों के मौसम में मौसमी उछाल भी देखने को मिलता है। हम इस पर नज़र रख रहे हैं, लेकिन मुझे पक्का नहीं है कि यह इतने खतरनाक लेवल तक पहुंच गया है। मुझे लगता है कि यह एक तय लिमिट से आगे नहीं गया है।
 

सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं सोना चांदी

सीतारमण ने कहा कि आज ज्यादातर देश, खासकर उनके सेंट्रल बैंक, सोना और चांदी खरीद रहे हैं और उन्हें स्टोर कर रहे हैं। जब आप भारतीय कंज्यूमर मार्केट, भारतीय घरों की बात करते हैं, तो यह एक ट्रेंड है, हर सेंट्रल बैंक के पास कुछ न कुछ होता है, लेकिन हाल ही में, आपने देखा है कि बाहर के कई सेंट्रल बैंक भी सोना खरीद रहे हैं। अब यह उछाल काफी हद तक सेंट्रल बैंकों के खरीदने और स्टोर करने की वजह से है।
 

ग्लोबल स्तर पर बढ़ रहे हैं दाम

उन्होंने कहा कि हमारे घरेलू खपत के लिए, जो एक आम बात है जो हर मौसम, हर त्योहार, हर घर की खरीदारी पर सोने और चांदी की कीमतों में ग्लोबल बढ़ोतरी के कारण असर पड़ता है, जो सोने और चांदी के बाजार में होने वाली आम बढ़ोतरी और उतार-चढ़ाव से कहीं ज्यादा है।
Edited by : Nrapendra Gupta 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

किश्तवाड़ मुठभेड़ में सेना के बहादुर 'टायसन' को लगी पहली गोली, खोजी कुत्ते की मदद से टाप जैश कमांडर हुआ ढेर

किश्तवाड़ मुठभेड़ में सेना के बहादुर 'टायसन' को लगी पहली गोली, खोजी कुत्ते की मदद से टाप जैश कमांडर हुआ ढेरKishtwar terrorist encounter case : सेना के एक खोजी कुत्ते टायसन ने बहुत हिम्मत दिखाई और किश्तवाड़ में एक एंटी-टेररिस्ट ऑपरेशन के दौरान पहली गोली खाई। इससे सुरक्षाबलों को आतंकवादियों की मौजूदगी का पता लगाने और जैश-ए-मोहम्मद संगठन के एक टाप कमांडर समेत 3 को सफलतापूर्वक मारने में मदद मिली। सेनाधिकारियों ने बताया कि सुरक्षाबलों ने खास इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया, जिसके बाद छातरू इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई।

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता टली, अमेरिकी कोर्ट के फैसले का दिखा असर, जानिए कब होगी अगली बैठक

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता टली, अमेरिकी कोर्ट के फैसले का दिखा असर, जानिए कब होगी अगली बैठकIndia-US trade talks postponed : भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय ट्रेड डील को लेकर एक बड़ी खबर आई है। दरअसल, टैरिफ के मसले पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत और अमेरिका के बीच होने वाली अंतरिम व्यापार समझौते (ट्रेड डील) पर बातचीत फिलहाल टल गई है। खबरों के अनुसार, दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों की अहम बैठक 23 फरवरी से वॉशिंगटन में शुरू होने वाली थी। अब इस बैठक को आगे की तारीख के लिए टाल दिया गया है।

कांग्रेस तो पहले से ही नंगी है, कपड़े उतारने की क्या जरूरत पड़ी, मेरठ में गरजे PM मोदी

कांग्रेस तो पहले से ही नंगी है, कपड़े उतारने की क्या जरूरत पड़ी, मेरठ में गरजे PM मोदीप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को मेरठ से 12930 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इससे पहले मोदी ने शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन पर मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और यहां से मेरठ साउथ स्टेशन तक मेट्रो का सफर किया। अपने भाषण में प्रधानंमत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा।

Pakistan के हमले से बौखलाया अफगानिस्तान, महिलाओं और बच्चों को बनाया निशाना, बदला लेने की धमकी

Pakistan के हमले से बौखलाया अफगानिस्तान, महिलाओं और बच्चों को बनाया निशाना, बदला लेने की धमकीपाकिस्तानी एयरफोर्स ने रविवार तड़के अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत पक्तिका और नांगरहार में कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। इस हमले से अफगानिस्तान बौखला उठा। मीडिया खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने बरमल, अरगुन, खोगयानी, बहसूद और घनी खेल जिले में एयरस्ट्राइक की।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप का बड़ा ऐलान, ग्लोबल टैरिफ 10 से बढ़ाकर 15 फीसदी किया, बोले- दशकों की लूट अब नहीं चलेगी...

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप का बड़ा ऐलान, ग्लोबल टैरिफ 10 से बढ़ाकर 15 फीसदी किया, बोले- दशकों की लूट अब नहीं चलेगी...Donald Trump's big announcement regarding global tariffs : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को बड़ा ऐलान किया। खबरों के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में आने वाले सभी विदेशी सामानों पर लगाया जाने वाला रेसिप्रोकल टैरिफ 10 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कई देश दशकों से अमेरिका का फायदा उठा रहे थे और उनके मुताबिक अब इस स्थिति को बदला जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की और इसे बेहद खराब बताया।

और भी वीडियो देखें

बारामती प्लेन क्रैश में बड़ी साजिश? MLA रोहित पवार का आरोप, विमान में रखे थे पेट्रोल के कैन

बारामती प्लेन क्रैश में बड़ी साजिश? MLA रोहित पवार का आरोप, विमान में रखे थे पेट्रोल के कैनRohit Pawar on Ajit Pawar Plane Crash: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (SP) के विधायक रोहित पवार ने बारामती विमान दुर्घटना को लेकर एक बड़ा सियासी बम फोड़ा है। शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोहित पवार ने दावा किया कि इस हादसे के तार 'बेहद प्रभावशाली' राजनीतिक और व्यावसायिक हस्तियों से जुड़े हैं।

लखनऊ विश्वविद्यालय में लाल बारादरी मस्जिद को लेकर बवाल, छात्र संगठनों का धरना-प्रदर्शन

लखनऊ विश्वविद्यालय में लाल बारादरी मस्जिद को लेकर बवाल, छात्र संगठनों का धरना-प्रदर्शनLucknow University : लखनऊ विश्वविद्यालय के कैंपस में विभिन्न छात्र संगठनों ने लाल बारादरी स्थित मस्जिद के दरवाजे को बंद करने के विरोध में प्रदर्शन किया। समाजवादी छात्र सभा, एनएसयूआई और एआईएसए के छात्रों ने बैरिकेडिंग हटाकर विरोध जताया। मौके पर हिंदू छात्रों के सुरक्षा घेरे में नमाज अदा की गई। हालांकि छात्र संगठन एबीवीपी ने इसका विरोध किया।

मौत के मुहाने पर खड़ा था 'टायसन', पर पीछे नहीं हटा; किश्तवाड़ में आतंकियों का काल बना 2 पैरा का यह जांबाज

मौत के मुहाने पर खड़ा था 'टायसन', पर पीछे नहीं हटा; किश्तवाड़ में आतंकियों का काल बना 2 पैरा का यह जांबाजकिश्तवाड़ मुठभेड़ का असली हीरो 'टायसन'! जानें कैसे 2 पैरा (SF) के इस जांबाज डॉग ने खुद गोली खाकर भी बचाई सैनिकों की जान और कैसे मिली जैश के आतंकियों को मौत।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बोले – गिरफ्तारी से नहीं डरता, सत्य दबाया नहीं जा सकता

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बोले – गिरफ्तारी से नहीं डरता, सत्य दबाया नहीं जा सकताशंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने हालिया विवादों पर चुप्पी तोड़ते हुए प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे कानून का सम्मान करते हैं और यदि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आती है, तो वे किसी भी प्रकार का विरोध नहीं करेंगे। उनका कहना है कि 'सत्य' को अधिक समय तक दबाया नहीं जा सकता।

19 नवंबर के बाद 22 फरवरी, अहमदाबाद से शुरु हुआ विजय रथ वहीं थमा

19 नवंबर के बाद 22 फरवरी, अहमदाबाद से शुरु हुआ विजय रथ वहीं थमा19 नवंबर 2023 के बाद भारत पहली बार किसी भी आईसीसी वाइट बॉल टूर्नामेंट में 22 फरवरी 2026 को हारा। दिलचस्प बात यह थी कि 19 नवंबर 2023 के वनडे विश्वकप फाइनल में जब भारत को हार मिली तब वह मैदान अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम था। इसके बाद भारत ने अविजित रहते हुए आईसीसी टी-20 विश्वकप जीता और चैंपियन्स ट्रॉफी जीती।

Google Pixel 10a भारत में लॉन्च, iPhone 17e से पहले एंट्री; जानिए Pixel 9a से कितना अलग?

Google Pixel 10a भारत में लॉन्च, iPhone 17e से पहले एंट्री; जानिए Pixel 9a से कितना अलग?google pixel 10a launched in india : भारत में Google Pixel 10a को लॉन्च कर दिया गया है। खास बात यह है कि यह मॉडल देश में Apple iPhone 17e की एंट्री से पहले बाजार में आ गया है। मिड-रेंज कैटेगरी में उतरा Pixel 10a, प्रीमियम पिक्सल फोनों से नीचे पोजिशन किया गया है, लेकिन इसमें कई फ्लैगशिप फीचर्स किफायती कीमत पर दिए गए हैं।

Vivo V70 Series 5G भारत में लॉन्च: Zeiss कैमरा, पावरफुल प्रोसेसर और स्लिम डिजाइन के साथ दो मॉडल पेश

Vivo V70 Series 5G भारत में लॉन्च: Zeiss कैमरा, पावरफुल प्रोसेसर और स्लिम डिजाइन के साथ दो मॉडल पेशस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने आज भारत में अपनी नई Vivo V70 Series 5G लॉन्च कर दी है। इस सीरीज के तहत कंपनी ने दो मॉडल Vivo V70 और Vivo V70 Elite पेश किए हैं। दोनों स्मार्टफोन्स में अपग्रेडेड प्रोसेसर, Zeiss सपोर्टेड कैमरा और बेहद स्लिम बेज़ल डिजाइन दिया गया है।

Google Pixel 10a का धमाका, आज होगा लॉन्च, जानें भारत में संभावित कीमत और 'सबसे दमदार' फीचर्स

Google Pixel 10a का धमाका, आज होगा लॉन्च, जानें भारत में संभावित कीमत और 'सबसे दमदार' फीचर्सटेक दिग्गज गूगल आज (18 फरवरी, बुधवार) अपनी फ्लैगशिप Pixel 10 सीरीज का सबसे किफायती स्मार्टफोन Google Pixel 10a लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी इस फोन को अब तक के सबसे टिकाऊ (Durable) ए-सीरीज फोन के रूप में प्रमोट कर रही है। मजबूत बॉडी के साथ-साथ इस बार फोन में एडवांस AI फीचर्स और बेहतरीन कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com