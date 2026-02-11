बुधवार, 11 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. nirmala sitharaman slams mamata government law and order bengal
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , बुधवार, 11 फ़रवरी 2026 (21:43 IST)

बंगाल में कानून नहीं, बम चलता है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ममता सरकार पर बड़ा प्रहार

Nirmala Sitharaman statement on Bengal
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर कानून-व्यवस्था के मुद्दे को लेकर तीखा हमला किया। केंद्रीय बजट 2026 पर चर्चा का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा कि चुनावी राज्य बंगाल में आज कानून का नहीं, बल्कि खौफ का शासन है।  सदन में विपक्ष के शोरशराबे के बीच वित्त मंत्री ने कड़े शब्दों में कहा कि बंगाल में बम चलता है, कानून नहीं चलता। पश्चिम बंगाल में आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिससे पहले यह राजनीतिक बयानबाजी काफी अहम मानी जा रही है।
सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय बजट में ऐसे कई प्रस्ताव हैं जिनमें पश्चिम बंगाल सरकार भागीदारी कर सकती है और राज्य के हितों को आगे बढ़ा सकती है। उन्होंने जोर दिया कि केंद्र विकास के लिए तैयार है, बशर्ते राज्य सरकार सहयोग करे।
 
उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उस कथित सलाह की भी कड़ी आलोचना की, जिसमें उन्होंने महिलाओं को शाम के समय घरों के अंदर रहने को कहा था। सीतारमण ने कहा कि राज्य की कानून-व्यवस्था सुधारने के बजाय महिलाओं को घर में रहने की सलाह देना बेहद चिंताजनक है।

पुरानी घटनाओं का किया जिक्र

अपने भाषण के दौरान निर्मला सीतारमण ने जून 2025 में कालीगंज में हुए बम विस्फोट का जिक्र किया। इसमें एक मासूम बच्चे की जान चली गई थी। उन्होंने याद दिलाया कि उस मामले में एक टीएमसी (TMC) नेता की गिरफ्तारी हुई थी। 

अभिषेक बनर्जी के दावों को नकारा

 
वित्तमंत्री ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी द्वारा लगाए गए आरोपों पर भी पलटवार किया। उन्होंने अभिषेक बनर्जी पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। वित्त मंत्री ने उन दावों को खारिज कर दिया कि दूध, स्टेशनरी और शिक्षा पर भारी जीएसटी लगाया जा रहा है।

क्या है मृत्यु पर टैक्स का सच

अभिषेक बनर्जी के उस बयान को भी वित्त मंत्री ने गलत बताया जिसमें कहा गया था कि "मौत पर भी जीएसटी लगता है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि अंतिम संस्कार सेवाओं पर जीएसटी शासन के तहत कभी कोई टैक्स नहीं लगाया गया है।  Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

सावधान! एक गलत क्लिक और बैंक खाता साफ: जानें क्या है 'फिशिंग' और कैसे बचें इस डिजिटल जाल से

सावधान! एक गलत क्लिक और बैंक खाता साफ: जानें क्या है 'फिशिंग' और कैसे बचें इस डिजिटल जाल सेwhat is phishing scam and how to avoid digital fraud : साइबर अपराधी फर्जी लिंक, मोबाइल फ्रॉड कॉल, OTP फ्रॉड और UPI फ्रॉड के जरिए लोगों के बैंक खाते हैक कर रहे हैं। यह एक गंभीर डिजिटल फ्रॉड और साइबर क्राइम है, जिससे बचने के लिए साइबर सुरक्षा टिप्स, ऑनलाइन बैंकिंग सेफ्टी और साइबर ठगी से बचाव के उपाय अपनाना बेहद जरूरी है। खासतौर पर डिजिटल अरेस्ट स्कैम और इंटरनेट फ्रॉड जैसे नए तरीकों से लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है।

Epstein files से PM की कुर्सी खतरे में, क्या मुस्लिम महिला बनेगी प्रधानमंत्री

Epstein files से PM की कुर्सी खतरे में, क्या मुस्लिम महिला बनेगी प्रधानमंत्रीब्रिटिश राजनीति के गलियारों से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन से जुड़े एक पुराने विवाद ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की कुर्सी हिला दी है। अपनी ही पार्टी के भीतर बगावत का सामना कर रहे स्टार्मर पर अब पद छोड़ने का भारी दबाव है। आलम यह है कि लेबर पार्टी के एक ताकतवर धड़े ने खुलेआम उनके इस्तीफे की मांग कर दी है।

बाबरी का सपना देखने वालों पर भड़के CM योगी आदित्यनाथ, दी बड़ी चेतावनी

बाबरी का सपना देखने वालों पर भड़के CM योगी आदित्यनाथ, दी बड़ी चेतावनीकहा- जो यह सपना देख रहे हैं, वे सड़-गल जाएंगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, कानून तोड़ने वाले सीधे जहन्नुम जाएंगे

Artificial Intelligence Rules : 20 फरवरी से AI नियम सख्त: बिना लेबल AI कंटेंट नहीं चलेगा, डीपफेक तुरंत हटाने का आदेश

Artificial Intelligence Rules : 20 फरवरी से AI नियम सख्त: बिना लेबल AI कंटेंट नहीं चलेगा, डीपफेक तुरंत हटाने का आदेशकेंद्र सरकार ने मंगलवार को डीपफेक सहित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से तैयार और बनावटी कंटेंट के मैनेजमेंट को लेकर ऑनलाइन मंचों के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। इसके तहत एक्स और इंस्टाग्राम जैसे मंचों को किसी सक्षम अधिकारी या अदालतों द्वारा निर्देशित की गई ऐसी किसी भी सामग्री को 3 घंटे के अंदर हटाना होगा।

अमेरिका से Deal नहीं ढील हुई है, अखिलेश का सवाल- जनता जानना चाहती है कि 0 बड़ा या 18?

अमेरिका से Deal नहीं ढील हुई है, अखिलेश का सवाल- जनता जानना चाहती है कि 0 बड़ा या 18?akhilesh yadav attack bjp: समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा में केंद्र की भाजपा सरकार की विदेश नीति और आर्थिक फैसलों पर बड़ा हमला बोला है। अमेरिका के साथ हुए व्यापारिक समझौतों और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर सवाल उठाते हुए सपा नेता ने कहा कि यह 'डील नहीं बल्कि ढील' है।

और भी वीडियो देखें

यूपी का 9.12 लाख करोड़ का बजट, जानिए किसने क्या कहा

यूपी का 9.12 लाख करोड़ का बजट, जानिए किसने क्या कहाUP Budget 2026-27: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पेश किए गए 9.12 लाख करोड़ के ऐतिहासिक बजट पर राजनीतिक गलियारों में मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। जहां सत्ता पक्ष इसे 'विकसित उत्तर प्रदेश' की नींव बता रहा है, वहीं विपक्ष ने इसे 'विदाई बजट' और 'कागजी' करार दिया है।

UP Budget 2026 ,में महिलाओं को बड़ा तोहफा: सस्ता लोन, आवास योजना और 18,620 करोड़ का प्रावधान

UP Budget 2026 ,में महिलाओं को बड़ा तोहफा: सस्ता लोन, आवास योजना और 18,620 करोड़ का प्रावधानबजट 2026-2027’ में महिला सशक्तिकरण को नई गति देते हुए महिला एवं बाल विकास के बजट में 11 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि योगी सरकार ने महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और वित्तीय भागीदारी को नई ऊंचाई देने का लक्ष्य तय किया है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में महिला एवं बाल विकास संबंधी योजनाओं के लिए लगभग 18,620 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में बड़ी बढ़ोतरी है।

UP Budget 2026: IT-इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में 76% बढ़ोतरी, 2059 करोड़ से AI मिशन और 8 डाटा सेंटर पार्क का ऐलान

UP Budget 2026: IT-इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में 76% बढ़ोतरी, 2059 करोड़ से AI मिशन और 8 डाटा सेंटर पार्क का ऐलानउत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर पर बड़ा भरोसा जताया है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार ने इस क्षेत्र के लिए 2059 करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्तावित किया गया है, जो वर्ष 2025-26 की तुलना में 76 प्रतिशत की भारी भरकम वृद्धि की गई है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि उत्तर प्रदेश को डिजिटल अर्थव्यवस्था और उन्नत तकनीक का अग्रणी केंद्र बनाया जाएगा।

यूपी बजट में बड़ा ऐलान, स्वच्छताकर्मियों को 16–20 हजार रुपए सीधे अकाउंट में, 43,565 करोड़ की नई योजनाएं

यूपी बजट में बड़ा ऐलान, स्वच्छताकर्मियों को 16–20 हजार रुपए सीधे अकाउंट में, 43,565 करोड़ की नई योजनाएंउत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बुधवार को विधानसभा में योगी सरकार का वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया। "नव निर्माण के नौ वर्ष" की थीम पर प्रस्तुत बजट 2026-27 का कुल आकार 9,12,696.35 करोड़ रुपये है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की तुलना में लगभग 12.9 प्रतिशत अधिक है। आकार के लिहाज से योगी सरकार ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत किया है।

Fortuner की बढ़ेगी टेंशन, धमाका करने आ रही है MG Majestor, जानिए क्या होगा खास

Fortuner की बढ़ेगी टेंशन, धमाका करने आ रही है MG Majestor, जानिए क्या होगा खासJSW MG मोटर इंडिया ने आधिकारिक तौर पर अपनी नई फ्लैगशिप SUV, MG Majestor से पर्दा उठा दिया है। यह गाड़ी उस बाजार में कदम रख रही है जहां सालों से Toyota Fortuner की विश्वसनीयता और Ford Endeavour (Everest) की वापसी का दबदबा रहा है।

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलका

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलकाप्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए vivo ने आधिकारिक तौर पर अपनी 'V70 सीरीज' की पहली झलक पेश कर दी है। vivo इंडिया के पोर्टल पर जारी टीजर ने संकेत दिया है कि साल 2026 में vivo V70 और V70 Elite फ्लैगशिप स्मार्टफोन की दुनिया में बड़े बदलाव लाने के लिए तैयार हैं।

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खास

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खासsamsung अपने अगले बड़े इवेंट 'Galaxy Unpacked' की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इवेंट इसी महीने यानी 25 फरवरी 2026 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया जा सकता है। यहां अब तक केवल गैलेक्सी S26 सीरीज़ की चर्चा थी, वहीं ताज़ा लीक्स ने संकेत दिया है कि सैमसंग के पिटारे में इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा डिवाइस मौजूद हैं।

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलका

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलकाRealme ने गुरुवार को भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme P4 Power 5G लॉन्च कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,001 mAh की विशाल बैटरी है, जो इसे उन यूजर्स के लिए एक पावरहाउस बनाती है जो बार-बार चार्जिंग के झंझट से छुटकारा चाहते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com