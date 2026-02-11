UP Budget 2026: योगी सरकार ने रचा इतिहास, पेश किया अब तक का सबसे बड़ा बजट

UP Budget 2026: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 9.12 लाख करोड़ रुपए का ऐतिहासिक बजट पेश किया है। यह न केवल उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार 10वीं बार (दो कार्यकालों को मिलाकर) बजट पेश कर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। सदन में इसे 'नए उत्तर प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट' बताते हुए सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि यह बजट राज्य को 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है।

किसान, युवा और महिलाओं का बजट

उत्तर प्रदेश बजट (वित्तीय वर्ष 2026-27) के संबंध में पत्रकार बंधुओं से वार्ता... https://t.co/k53uxexfNO — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) February 11, 2026 मुख्‍यमंत्री योगी ने कहा कि यूपी अब देश की 3 शीर्ष अर्थव्यवस्था वाले राज्यों में शामिल है। हमने बीमारी राज्य की छवि बदली। पिछड़े जिलों पर फोकस किया। टैक्स चोरी रोककर वित्तीय लेन-देन आसान बनाया, कुशल वित्तीय प्रबंधन किया। यूपी में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। यूपी के विकास से रोजगार में मदद मिली।

विकसित भारत का आधार मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक 'विकसित भारत' के संकल्प को पूरा करने की दिशा में उत्तर प्रदेश का एक ठोस कदम है। उन्होंने इसे सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी और विकासोन्मुखी बजट बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि 9.12 लाख करोड़ का यह भारी-भरकम बजट राज्य को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के रोडमैप पर आधारित है। उत्तर प्रदेश अब 'बीमारू' श्रेणी से बाहर निकलकर देश के 'ग्रोथ इंजन' के रूप में स्थापित हो चुका है।



उत्तर प्रदेश विधान सभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट का प्रस्तुतीकरण...@SureshKKhanna https://t.co/4dER9md7zX — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) February 11, 2026 'समग्र विकास' पर जोर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यह बजट हमारे युवाओं के सपनों को पंख देने वाला है। टैबलेट वितरण और रोजगार सृजन की योजनाएं यूपी को 'स्किल कैपिटल' बनाएंगी। अन्नदाता की खुशहाली हमारी प्राथमिकता है। मुफ्त बिजली और गन्ना मूल्य में वृद्धि किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि पिंक बूथ और मिशन शक्ति के लिए आवंटित बजट नारी गरिमा और सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। 'समग्र विकास' पर जोर

यूपी अब एक्सप्रेसवे प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब 'एक्सप्रेसवे प्रदेश' बन चुका है। नए एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट का विस्तार और वाराणसी-दिल्ली हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स प्रदेश की तस्वीर बदल देंगे। उन्होंने कहा कि यूपी में कनेक्टिविटी बढ़ने से औद्योगिक निवेश में तेजी आएगी। मुख्‍यमंत्री ने बजट में धार्मिक पर्यटन (अयोध्या, काशी, मथुरा) के लिए किए गए प्रावधानों की सराहना करते हुए कहा कि हम अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बजट केवल अंकों का लेखा-जोखा नहीं है, बल्कि यह 25 करोड़ प्रदेशवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है।