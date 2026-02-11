आज पेश होगा यूपी का बजट 2026, यहां होगा खास फोकस, हो सकती हैं ये बड़ी घोषणाएं

उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज बुधवार 11 फरवरी को बजट 2026 पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज सुबह 11 बजे विधानसभा के पटल पर बजट पेश करेंगे। अगले साल 2027 के चुनाव को देखते हुए इस बार का बजट कई मायनों में अहम माना जा रहा है। सरकार आज बजट में महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए कुछ बड़े ऐलान कर सकती हैं। इसके अलावा कुछ नई विकास योजनाओं की भी घोषणा की जा सकती हैं।





मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक के बाद इस बजट का मंजूरी दी जाएगी। इस बार का बजट यूपी सरकार का सबसे बड़ा बजट हो सकता है। ये बजट योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट होगा। इसके बाद अगले साल 2027 के विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में इस बजट की महत्ता और बढ़ गई हैं।





योगी आदित्यनाथ सरकार का ये बजट चुनावी साल को देखते हुए काफी अहम हो जाता है। माना जा रहा है कि सरकार इसमें महिलाओं को लेकर कोई बड़ी योजना का ऐलान कर सकती हैं, जिस तरह से बिहार में महिलाओं को साधने के लिए चुनाव से पहले स्वरोजगार योजना को लागू किया गया था। वहीं युवाओं के लिए नई भर्ती और रोज़गार से जुड़ी घोषणाएं हो सकती हैं।



