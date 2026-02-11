दौसा में डिवाइडर से टकरा कार, ट्रक से जा घुसी, हादसे में 6 दोस्तों की दर्दनाक मौत

दौसा से बड़ी भयानक खबर सामने आई है। नेशनल हाईवे-21पर भीषण सड़क हादसे में 6 दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसा कैलाई बस स्टैंड के समीप मंगलवार की देर रात हुआ। जिस कार में बैठे थे युवक उस कार के परखचे उड़ गए हैं। काफी मशक्कत के बाद दो घंटे में कार से युवकों के शव को बाहर निकाला गया।





कहा जा रहा है कि हाईवे पर अनियंत्रित होकर कार डिवाइडर से टकरा कर उछल पड़ी और ट्रक से जा भिड़ी। हादसे में कार सवार चाचा भतीजा समेत 6 युवकों की मौत हो गई। कार सवार सभी युवक सिकंदरा थाना क्षेत्र के कालाखोह निवासी बताए जा रहे हैं, जो किसी शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। हादसे के आधे घंटे पहले शादी समारोह में सभी ने फोटो खिंचवाई थी।





मृतकों की पहचान अंकित, समय सिंह, लोकेश, नवीन, दिलखुश और मनीष के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, सभी मृतक आपस में दोस्त थे और दौसा के कल्खो गांव के रहने वाले थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को अस्पताल भिजवाया। मामले की जांच की जा रही है।

Edited By: Naveen R Rangiyal