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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated :नई दिल्ली , शनिवार, 30 मई 2026 (16:25 IST)

CUET परीक्षा में तकनीकी खराबी पर भड़के राहुल गांधी, दावे 'विश्वगुरु' के पर एक परीक्षा ढंग से नहीं करा सकते!

Rahul Gandhi attacks PM Modi
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि नीट, सीबीएसई, एसएससी और आज सीयूईटी। चार परीक्षाएं। बच्चे। एक भी ईमानदारी से नहीं हो पाई। देश के अंदर एक भी परीक्षा ढंग से आयोजित नहीं हो पा रही है। वहीं, 'विश्वगुरु' बनने के दावे किए जा रहे हैं। 
 
राहुल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि NEET। CBSE। SSC। और आज CUET। चार परीक्षाएं। एक करोड़ बच्चे। एक भी ईमानदारी से नहीं हो पाई। दावे "विश्वगुरु" के, मगर देश में एक परीक्षा नहीं करवा सकते - मोदी जी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था तबाह कर दी है। जिस पीढ़ी का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं - वही पीढ़ी आपका हिसाब करेगी।
 

CUET पर एनटीए का बड़ा बयान

राहुल गांधी की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बताया कि शनिवार को देश भर के स्नातक डिग्री कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित सीयूईटी-यूजी 2026 परीक्षा कुछ केंद्रों पर तकनीकी खराबी के कारण देरी से शुरू हुई।

एनटीए की संशोधित व्यवस्था के तहत दोपहर के सत्र के लिए निर्धारित उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति दोपहर 2:30 बजे से दी गई। जबकि, पहले से निर्धारित परीक्षा के समय में बदलाव हुआ है जिसे 3 बजे की जगह शाम 4 बजे कर दिया गया है।
 
गौरतलब है कि कांग्रेस नेता ने शुक्रवार को यह भी कहा था कि सीबीएसई की परीक्षा में हुई गड़बड़ी पर प्रधानमंत्री का मौन और शिक्षा मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई न होना, यह दर्शाता है कि उन्हें केवल अपनी सरकार बचाने की चिंता है, न कि लाखों छात्रों के भविष्य की।
edited by : Nrapendra Gupta 
 
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