MCX पर लगातार तीसरे दिन बढ़े सोने चांदी के दाम, क्या है आपके शहर में गोल्ड का हाल?

वायदा कारोबार (MCX) पर सुबह 2:54 बजे सोने की कीमत 1,701 रुपए बढ़कर 1,56,520 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। इस समय चांदी 8,723 रुपए की बढ़त के साथ 2,50,116 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर थी। स्पॉट गोल्ड और स्पॉट सिलवर में भी आज बढ़त दिखाई दी। यहां सोने की कीमत 5035.319 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। वहीं स्पॉट सिल्वर की कीमत 80.76 डॉलर प्रति औंस पर आ गई।

आपके शहर में क्या है चांदी के दाम?

मुंबई- 2,56,576 रुपए प्रति किलो

चेन्नई- 2,56,378 रुपए प्रति किलो

दिल्ली- 2,56,535 रुपए प्रति किलो

कोलकाता- 2,56,579 रुपए प्रति किलो

भोपाल- 2,56,648 रुपए प्रति किलो

अहमदाबाद- 2,56,904 रुपए प्रति किलो

आपके शहर में क्या है सोने के दाम?

मुंबई- 1,56,399 रुपए प्रति 10 ग्राम

चेन्नई- 1,56,655 रुपए प्रति 10 ग्राम

दिल्ली- 1,56,600 रुपए प्रति 10 ग्राम

अहमदाबाद- 1,56,544 रुपए प्रति 10 ग्राम

भोपाल- 1,56,815 रुपए प्रति 10 ग्राम

कोलकाता- 1,56,186 रुपए प्रति 10 ग्राम

अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। जीएसटी और अन्य कारणों से सोने चांदी के दाम यहां दिए गए दाम से अलग भी हो सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।

edited by : Nrapendra Gupta