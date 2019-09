नई दिल्ली। (CBDT) ने ऑडिट रिपोर्ट की आवश्यकता वाले विशेष मामलों के लिए (ITR) जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्ट्रबर तक बढ़ा दी है। पहले यह समय-सीमा 30 सितंबर रखी गई थी।

सीबीडीटी ने देर रात जारी बयान में कहा कि देशभर से मिली प्रतिक्रिया पर विचार करने के बाद CBDT ने ITR और कर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2019 करने का फैसला किया है।

On consideration of representations recd from across the country,CBDT has decided to extend the due date for filing of ITRs & Tax Audit Reports from 30th Sep,2019 to 31st of Oct,2019 in respect of persons whose accounts are required to be audited.Formal Notification will follow.