मृत किसानों के परिजनों से इस तरह मिले गले, सोशल मीडिया पर छा गए राहुल-प्रियंका...

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बुधवार को लखीमपुर में मृत किसानों के परिजनों से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने सांत्वना देते हुए मृत किसानों के परिजनों को गले लगा लिया। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो गई। कुछ लोगों ने गांधी परिवार के दोनों बच्चों की सादगी की जमकर सराहना की और कुछ ने इसे सियास नौटंकी करार दिया।

राहुल ने खुद ट्वीट कर कहा, शहीद लवप्रीत के परिवार से मिलकर दुख बाँटा लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलेगा, तब तक ये सत्याग्रह चलता रहेगा। तुम्हारा बलिदान भूलेंगे नहीं, लवप्रीत।



इस पर रिप्लाय करते हुए एक यूजर ने लिखा- 'दर्द की इंतहा...' साथ में मृतक के परिजनों से गले मिलते राहुल और प्रियंका की तस्वीर भी पोस्ट की है। एक अन्य ने कहा कि वो कह रहे हैं कि ये राजनीति है। है तो है। करते रहना ऐसी ही राजनीति। ज़िंदाबाद।

एक अन्य यूजर ने लिखा, हमें दर्द बांटना है। हमें गले लगाना है। यह सिर्फ तस्वीरें नहीं है, बल्कि दुख-दर्द बांटने की भारतीय परंपरा है। लखीमपुर खीरी किसान हत्याकांड में शहीद हुए किसानों के परिवारों के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा।

We have to share the pain. We have to hug.

It is not just pictures, but Indian tradition of sharing sorrow and pain.

Shri ji and Smt. Vadra ji with the families of the farmers martyred in the Lakhimpur Kheri farmer massacre. pic.twitter.com/WPswpABDsr