कर्नाटक को नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं पीएम मोदी, वोटिंग से पहले की अपील

Karnataka elections news : कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से एक दिन पहले राज्य में भाजपा नीत सरकार की वापसी की पुरजोर वकालत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे कर्नाटक को देश का नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं।

प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, 'कर्नाटक के प्रत्येक नागरिक का सपना मेरा सपना है। आपका दृढ़संकल्प मेरा दृढ़संकल्प है। हम साथ में आएं और एक लक्ष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती।'

चुनाव से पहले राज्य में 19 जनसभाओं को संबोधित कर चुके और छह रोडशो कर चुके मोदी ने कहा कि मैं कर्नाटक को देश में नंबर एक राज्य बनाने के मिशन में आपका आशीर्वाद चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मेरी अपील कर्नाटक के उज्ज्वल भविष्य के लिए है। यह आपके परिवार, विशेष रूप से युवा पीढ़ियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए है।

My message to the people of Karnataka… pic.twitter.com/DvFGl952OV