जेठ मास का बड़ा मंगल क्यों है खास? क्या है बजरंगबली से कनेक्शन

जेठ मास का बड़ा मंगल क्यों है खास? क्या है बजरंगबली से कनेक्शन

Mangal of Jyeshtha Month Bajrangbali : 6 मई से ज्येष्ठ माह यानी की जेठ मास प्रारंभ हो चुका है जो कि 4 जून तक चलेगा। इस दौरान जितने भी मंगलवार आते हैं उन्हें बड़ा मंगल कहा जाता है। इस माह के मंगल का खास महत्व माना गया है। आखिर क्यों इसे बड़ा मंगल कहा जाता है और क्या है इसका हनुमानजी से कनेक्शन, जानिए इस संबंध में खास जानकारी।



बड़ा मंगल मई 2023 : 9, 16, 23 और 30 मई।



ज्येष्ठ माह का मंगल क्यों है खास । Why is Mars of Jyestha month special?

ज्येष्ठ के महीने में भगवान श्रीराम से हनुमान की मुलाकात हुई थी, जिसके चलते इस माह के मंगलवार पर हनुमान पूजा का खासा महत्व रहता है। इसीलिए इस माह के मंगल की महिमा बढ़ जाती है। यह भी कहते हैं कि ज्येष्ठ मास के इस मंगलवार को हनुमान जी को अमरत्व का वरदान मिला था, इसी कारण ज्येष्ठ के मंगल को बड़ा मंगल और बुढ़वा मंगल कहते हैं। हनुमान जी के भक्तों के लिए यह दिन अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। खास कर लखनऊ (उत्तरप्रदेश की राजधानी) में इन खास दिनों को एक महापर्व के रूप में मनाया जाता है।

क्यों कहते हैं बुढ़वा या बड़ा मंगल | kyo kahate he bada mangalwar?

महाभारत काल में एक बार भीम श्वेत कमल की तलाश में गंधमादन पर्वत पर चले गए वहां उन्होंने एक बुढ़े वानर को रास्ते में लेटे हुए देखा और उससे अपनी पूंछ हटाने के लिए कहा। हनुमानजी ने कहा कि यदि तुम ताकतवर हो तो तुम्हीं हटा लो। भीम ने अपनी पूरी शक्ति से पूंछ हटाने का प्रयास किया लेकिन नहीं हटा पाया। भीम का घमंड चूर चूर हो गया। जब यह घटना घटी थी तब मंगलवार था। इसीलिए इस मंगलवार को बुढ़वा मंगल कहा जाता है।

दूसरी कथा के अनुसार सीताजी की खोज करते हुए भगवान श्री राम जी से हनुमान जी का मिलन विप्र (पुरोहित) के रूप में इसी दिन हुआ था। इसलिए ज्येष्ठ मास के मंगलवार को बुढ़वा मंगल या बड़ा मंगल के नाम से जाना जाता है।

एक अन्य कथा के अनुसार एक बार रावण ने हनुमानजी की पूंछ में आग लगवा दी थी। तब हनुमानजी के अपना विकराल रूप धारण किया और रावण की लंका जलाने के लिए अपनी पूंछ में बड़वानल (अग्रि) पैदा की थी। जिससे इस भाद्रपद माह के आखिरी मंगलवार को बुढ़वा मंगल नाम मिला।

मंगलवार के नियम Tuesday Mangalwar Rules:

इस दिन लहसुन, प्याज, नॉनवेज, अंडा, नमक, शराब आदि सभी तरह की तामसिक खाद्य पदार्थों का त्याग कर देने चाहिए। मंगलवार को उधार लेना और देना अशुभ माना जाता है। इस दिन सफेद और काले वस्त्रों का भी त्याग कर दिया जाता है। इस दिन किसी का अपमान न करें, क्रोध न करें, अपशब्द न बोलें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है। यदि यात्रा करना जरूरी हो तो गुड़खाकर ही यात्रा करें।

हनुमान पूजा विधि- Hanuman puja vidhi :