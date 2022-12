जम्मू-कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़, 3 आतंकी ढेर

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मंगलवार सुबह हुई मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए तीनों आतंकी कुख्यात आतंकी संगठन लश्कर ए तोएबा से जुड़े थे।

मुंझ मार्ग इलाके में हुई मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में नाकाबंदी कर तलाशी अभियान तेज कर दिया है।

#UPDATE | Shopian encounter: Three terrorists linked with proscribed terror outfit LeT killed. Identification being ascertained. Further details shall follow: Kashmir Zone Police