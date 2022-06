पाकिस्तान ड्रोन से गिराए गए बच्चों के लंच बॉक्स, अंदर थे टाइमर लगे IED

जम्मू। पुलिस ने जम्मू जिले के सीमावर्ती इलाके में हवाई मार्ग से विस्फोटकों की तस्करी के एक नए प्रयास के तहत से गिराए गए लंच बॉक्स में 3 चुंबकीय आईईडी बरामद किए हैं। आईईडी को निष्क्रिय कर दिया गया है।

जम्मू के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) मुकेश सिंह ने बताया कि खाने के डिब्बों के अंदर पैक किए गए आईईडी सेक्टर में कानाचक के कांटोवाला-दयारन इलाके से बरामद किए। इन आईईडी में टाइमर सेट किए गए थे।

बीएसएफ के जवानों ने सोमवार की रात को जम्मू जिले में भारत- सीमा पर ड्रोन जैसी वस्तु की आवाज सुनकर कुछ देर के लिए गोलीबारी की। आवाज से संदेह हुआ कि एक ड्रोन इधर-उधर उड़ रहा है। पुलिस की एक टीम को तुरंत तैनात किया गया और उन्होंने क्षेत्र में ड्रोन रोधी मानक संचालन प्रक्रिया का पालन किया।

The payload attached to the was brought down. The payload contained 3 magnetic IEDs packed inside the children's tiffin boxes with a timer set to different timings. The IED has been deactivated and diffused through a controlled explosion. A case has been registered. pic.twitter.com/Mdw9eSry82