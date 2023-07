Amarnath Yatra: जम्मू से 7,800 से अधिक तीर्थयात्रियों का 10वां जत्था अमरनाथ के लिए रवाना

All family Birthday On same day : यह परिवार पाकिस्तान का है। इस परिवार के नाम बहुत ही खास और अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है। दरअसल, इस परिवार के 9 सदस्यों का जन्मदिन एक ही तारीख को आता है। इस अनोखे परिवार की इस खास बात को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने शेयर किया है। बता दें कि यह परिवार पाकिस्तान के लरकाना का रहने वाला है।