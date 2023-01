WhatsApp के नए फीचर्स, 2023 में मचाएंगे धमाल, जानिए कितना सुविधाजनक होगा ऐप चलाना

यूजर्स की सुविधा लाता रहता है। 2023 में कई नए फीचर्स सोशल मैसेजिंग ऐप पर आने वाले हैं। आइए जानते हैं ये फीचर्स यूजर्स के लिए रहेंगे कितने सुविधाजनक-







Picture-in-Picture for video calls on iOS : WABetaInfo की नई रिपोर्ट के अनुसार WhatsApp ने iOS बीटा पर वीडियो कॉल के लिए पिक्चर-इन-पिक्चर मोड रोलआउट करना शुरू कर दिया है। यह नया फीचर यूजर्स को WhatsAppपर वीडियो कॉल करते समय बाकी ऐप्स का इस्तेमाल करने की अनुमति देगा।

वीडियो कॉल के दौरान जब आप कोई दूसरी ऐप खोलकर मल्टीटास्क करेंगे तो आपके अकाउंट के लिए कैपेसिटी इनेबल्ड होने पर पिक्चर-इन-पिक्चर तुरंत शो होता दिखाई देगा। कुछ iOS बीटा टेस्टर्स के लिए इस फीचर को रोलआउट किया गया है।





View Once text : WhatsApp नए फीचर View Once text पर भी काम कर रहा है।

WhatsApp ने अपना View Once Feature पेश किया था, जिसे प्राइवेसी के चलते काफी पसंद किया गया था। इसमें भेजा गया मीडिया एक बार देखने के बाद गायब हो जाता है।







नया अपडेट आने के बाद View Once में भेजे गए मीडिया का स्क्रीनशॉट भी नहीं लिया जा सकता है। अब खबरें हैं कि WhatsApp वीडियो और फोटो के साथ-साथ टेक्स्ट मैसेज के लिए भी View Once सुविधा लेकर आ रही है। इस फीचर में यूजर यूजर वीडियो और फोटो के अलावा टेक्स्ट मैसेज को भी View Once फीचर के साथ भेज सकेंगे।