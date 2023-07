Sahara Refund Portal पर कर रहे हैं Apply तो रहें सावधान...रखें इन बातों का ध्यान

How to apply for Sahara refund online : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने सहारा की योजनाओं में अटके निवेशकों के पैसों को लौटाने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने एक पोर्टल की शुरुआत भी की है। सरकार का प्रयास है कि पोर्टल के जरिए निवेशकों को पारदर्शी तरीके से पैसा वापस किया जाए। लेकिन ध्यान रहे सहारा रिफंड के नाम से कई फर्जी वेबसाइट्‍स भी हैं, जो रजिस्ट्रेशन के लिए पैसों की मांग कर रही हैं।