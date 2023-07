Sahara Refund Portal : सहारा की योजनाओं में अटका है आपका भी पैसा तो पोर्टल ऐसे करें Apply, जानिए पूरा Process

नई दिल्ली। How do I claim my Sahara refund : केंद्र सरकार की तरफ से सहारा निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल (Sahara Refund Portal) शुरू कर दिया गया है। पोर्टल के द्वारा उन निवेशकों के पैसे लौटाए जाएंगे जिनके पैसे सहारा की स्कीमों में सालों से अटके हुए हैं। पोर्टल के जरिए निवेशकों के करीब 5000 करोड़ रुपए लौटाए जाएंगे। अगर आपका पैसा भी फंसा हुआ है तो अपनाएं ये प्रक्रिया-

ऐसे करें Sahara Refund Portal पर आवेदन

Sahara Refund Portal पर आवेदन करने के लिए आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक आवश्यक है

सबसे पहले आपको आधार के आखिरी 4 अंकों को दर्ज करना होगा। इसके बाद 10 अंकों का आधार लिंक मोबाइल नंबर और कैप्चा दर्ज करना होगा और आपको ओटीपी मिल जाएगा।

ओटीपी को दर्ज करें।

लॉग इन करने के बाद आधार की जानकारी के लिए सहमति दें।

इसके बाद अगले पेज पर जाकर नियम व शर्तों को स्वीकार करें।

फिर आधार नंबर दर्ज कर, 'Get OTP' पर क्लिक करें।

इसके बाद ओटीपी को वेरिफाई करें। इसके बाद आधार डिटेल्स दिखेगी।

सर्टिफिकेट डिपॉजिट पर दी गई डिटेल्स को भरें। फिर 'Submit Claim' पर क्लिक करें।

जब आप आपकी क्लेम रिक्वेस्ट जनरेट होगी। यहां अपनी जानकारी को चेक करें, क्योंकि इसे बाद में बदला नहीं जा सकता है।

इसके बाद फोटोग्राफ को फिक्स करें और फोटोग्राफ के साथ साइन करें।

क्लेम फॉर्म और पैन कार्ड को दस्तावेजों के साथ अपलोड करें। इसके बाद आपका क्लेम रिक्वेस्ट नंबर जनरेट हो जाएगा।

निवेशकों के लिए लॉन्च हुआ पोर्टल : सहारा रिफंड पोर्टल इन निवेशकों के लिए लॉन्च किया गया है, जिनका पैसा वर्षों से सहारा की योजनाओं में अटका हुआ है। इसे आईएफसीआई की ओर से तैयार किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश : सहारा रिफंड पोर्टल को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लॉन्च किया गया है। इसमें कहा गया था कि दिसंबर से पहले निवेशकों का पैसा लौटाना है। सरकार की कोशिश इस पोर्टल के जरिए निवेशकों को पारदर्शी तरीके से पैसा वापस किया जाए।





45 दिनों के अंदर सूचना : वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर सहारा समूह की सहकारी समितियों द्वारा आवेदन का वैरिफिकेशन किया जाएगा। SMS/पोर्टल के माध्‍यम से 15 दिनों की भीतर अर्थात् ऑनलाइन दावा प्रस्‍तुत करने के 45 दिनों के भीतर निर्णय संसूचित कर दिया जाएगा।