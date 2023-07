How To Use Threads : Twitter के लिए किलर बनेगा Meta का Threads, कुछ ही मिनटों में 1 करोड़ लोगों ने किया साइनअप

How To Use Threads : मेटा (Meta) के मार्क जुकरबर्ग (mark zuckerberg) ने बुधवार रात को एलन मस्क को झटका देते हुए थ्रेड्स (Threads) एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया। जुकरबर्ग का थ्रेड ऐप ट्विटर (Twitter) के लिए किलर माना जा रहा है। लॉन्च होते ही मचाया तहलका : फेसबुक (Facebook) को दुनियाभर में सोशल मीडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने वाले जुकरबर्ग के नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लॉन्च होते ही हड़कंप मचा दिया। सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) का प्रतिद्वंद्वी मेटा के स्‍वामित्‍व वाला थ्रेड्स अब 100 देशों में एंड्रॉइड और आईओएस पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। कुछ ही मिनटों में 1 करोड़ से ज्यादा लोग थ्रेड एप्लीकेशन पर साइनअप कर चुके हैं, जबकि गूगल प्लेस्टोर पर इसे तेजी से डाउनलोड किया जा रहा है। ALSO READ: मेटा ने लॉन्‍च किया Threads, कैसे देगा Twitter के 100 करोड़ यूजर्स को टक्‍कर? नहीं देना होगा कोई पैसा : थ्रेड्स ऐप के लॉन्च होने से एलन मस्क की परेशानियां बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ट्विटर का वेरीफाई अकाउंट होल्डर को हर महीने लगभग 650 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन, थ्रेड्स मुफ्त में सेवाएं दे रहा है। ऐसे में यूजर्स थ्रेड्स की जोर जा सकते हैं। मिलेंगे इंस्टाग्राम के फीचर्स : थ्रेड्स को एक स्टैंडअलोन ऐप के रूप में लॉन्च किया गया था। हालांकि इसमें इंस्टाग्राम के कुछ फीचर्स भी हैं। लॉन्च होने के महज 2 घंटे के भीतर 20 लाख से अधिक लोगों ने इसे साइन-अप किया है। थ्रेड में यूजर्स 550 शब्द लिख सकते हैं। फोटो और वीडियो क्लिप भी शेयर की जा सकती है। थ्रेड्स ऐप लगभग ट्विटर की तरह ही है। मेटा का दावा है कि यूजर्स आसानी से आपके इंस्टाग्राम स्टोरी पर थ्रेड्स पोस्ट शेयर कर सकते हैं, या आपके पोस्ट को आपके द्वारा चुने गए किसी अन्य प्लेटफ़ॉर्म पर लिंक के रूप में साझा कर सकते हैं। कैसे करें Threads का प्रयोग आपके पास एक इंस्टाग्राम अकाउंट होना जरूरी है जबकि आपका इंस्टाग्राम यूजर नाम स्वचालित रूप से रजिस्टर्ड हो जाएगा, आप इसे बदल सकते हैं। यूजर्स किसी प्रोफ़ाइल को अनफ़ॉलो, रिपोर्ट, ब्लॉक या प्रतिबंधित कर सकते हैं बिल्कुल इंस्टाग्राम और ट्विटर की तरह।



यूजर्स इस पर व्यक्तिगत जानकारी भी लगा सकते हैं। प्रत्येक थ्रेड्स पोस्ट के नीचे लाइक, कमेंट, रीपोस्ट और शेयर करने के ऑप्शन रहेगा। आपके इंस्टाग्राम ऐप पर ब्लॉक किए गए किसी भी यूजर को थ्रेड्स पर भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। Edited By : Sudhir Sharma