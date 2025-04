संजीव गोयनका का पेशेंस कब तक टेस्ट करेंगे पंत? शर्मनाक हार के बाद लगा लाखों का जुर्माना

लखनऊ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants) के कप्तान ऋषभ पंत (Rishabh Pant) पर रविवार को इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के खिलाफ अपनी टीम की 54 रन की हार के दौरान धीमी ओवर गति (Slow Over Rate) के लिए 24 लाख रूपए का जुर्माना लगाया गया। आईपीएल ने एक विज्ञप्ति में कहा, ‘‘चूंकि यह आईपीएल की आचार संहिता (Code of Conduct) के अनुच्छेद 2.22 के तहत न्यूनतम ओवर गति उल्लघंन से संबंधित उनकी टीम का सत्र का दूसरा उल्लघंन था तो पंत पर 24 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। ’’

इसमें कहा गया, ‘‘इम्पैक्ट खिलाड़ी सहित अंतिम एकादश के बाकी सदस्यों पर या तो छह लाख रूपए या उनकी संबंधित मैच फीस का 25 प्रतिशत (जो भी कम हो) का जुर्माना लगाया जाएगा। ’’

मुंबई इंडियंस ने सात विकेट पर 215 रन बनाए और फिर एलएसजी को 161 रन पर आउट कर आईपीएल में अपनी लगातार पांचवीं जीत दर्ज की।









मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के खिलाफ वानखेड़े में जब टीम को Rishabh Pant की जरुरत थी वे 2 गेंदों में 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और पिछले मैच में तो उन्होंने खुद को डेमोट कर दिया था, वे दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ सातवे नंबर पर आए थे (आखिरी की 2 गेंदों में), वहां भी वे शून्य पर आउट हो गए। उनका IPL स्कोर कुछ ऐसा रहा है, 0(6), 15(15), 2(5), 2(6), 21(18), 63(49), 2(6), 3(9), 0(2), 4(2)

