बुमराह के 4 विकेट, ऋषभ एक बार फिर फ्लॉप, मुंबई इंडियंस की लगातार पांचवी जीत

मुंबई इंडियंस विकेटकीपर बल्लेबाज रेयान रिकलटन (58 रन) और सूर्यकुमार यादव (54 रन) के अर्धशतकों के बाद तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (22 रन देकर चार विकेट) की अगुआई में शानदार गेंदबाजी से रविवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) को 54 रन से हराकर लगातार पांचवीं जीत से तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई।

आईपीएल में हमेशा की तरह धीमी शुरूआत के बाद लय पकड़ने वाली मुंबई इंडियंस 10 मैच में 12 अंक लेकर गुजरात टाइटन्स (आठ मैच में 12 अंक) से नीचे बनी हुई है। एलएसजी 10 अंक से छठे स्थान पर है।

सूर्यकुमार 28 गेंदों में चार छक्के और इतने ही चौके जड़ लगातार रन बटोरते हुए इस आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने अपने तीसरे अर्धशतक के साथ 400 रन का आंकड़ा पार किया। भारत के टी20 कप्तान ने आईपीएल में 4,000 रन भी पूरे किए।

रिकलटन ने भी 25 गेंद में आईपीएल में अपना दूसरा अर्धशतक जड़ा। उन्होंने 32 गेंद की पारी के दौरान छह चौके और चार छक्के जमाए। रिकलटन ने विल जैक्स (29 रन) के साथ दूसरे विकेट के लिए 55 रन की भागीदारी निभाई जिससे मुंबई ने इंडियंस ने बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद सात विकेट पर 215 रन का स्कोर खड़ा किया।

जवाब में एलएसजी की टीम बुमराह (22 रन देकर चार विकेट), ट्रेंट बोल्ट(20 रन देकर तीन विकेट) और विल जैक्स (दो ओवर में 18 रन देकर दो विकेट) के झटकों से 20 ओवर में 161 रन पर आउट हो गई। मुंबई इंडियंस ने लीग मैच में पहली दफा एलएसजी को हराया है।

एलएसजी ने पावरप्ले में ऐडन मारक्रम (09) का विकेट गंवाकर 60 रन बना लिए थे जिन्हें बुमराह ने अपना पहला शिकार बनाया।

लेकिन अगले ही ओवर में जैक्स ने कमाल कर दिया। उन्होंने अपने पहले ही ओवर की पहली गेंद पर फॉर्म में चल रहे निकोलस पूरन (27 रन) को लांग ऑफ पर सूर्यकुमार के हाथों कैच आउट कराया।

एलएसजी के कप्तान ऋषभ पंत (04) ने अगली गेंद पर चौका लगाया लेकिन जैक्स की तीसरी गेंद को रिवर्स स्वीप किया और शॉर्ट थर्ड मैन पर कर्ण शर्मा ने उनका कैच लपकने में कोई कोताही नहीं बरती।

