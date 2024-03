IPL 2024 : 42 साल में भी एक नौजवान जैसी फुर्ती, धोनी की 2.27 मीटर डाइव देखकर हैरान हुआ क्रिकेट जगत [VIDEO]

CSK vs GT MS Dhoni Flying catch : चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेले गए 7वें मैच के दौरान चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान एम एस धोनी ने ऐसा कैच कपका जिसे देख कर फैन्स सहित क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैरान रहे गए। 42 साल की उम्र में धोनी की फिटनेस किसी 24 साल के युवा से कम नहीं, यहाँ तक कि आज कल इस उम्र के लोग भी इतना फिट नहीं रहते जितने फिट महेंद्र सिंह धोनी अपने 40s में हैं।





सोमवार, 26 मार्च को IPL का सातवां मैच गुजरात टाइटंस (GT) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच खेला गया जहां चेन्नई ने गुजरात को 63 रनों से रौंदा। इस मैच में एमएस धोनी 2.27 मीटर डाइव लगाकर विजय शंकर (Vijay Shankar) को आउट करने के लिए बेहतरीन कैच पकड़ा। इसके लिए धोनी ने 0.6 सेकेंड के रिएक्शन टाइम पर 2.27 मीटर की डाइव लगाई।

