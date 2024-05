9वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए महेंद्र सिंह धोनी का फैंस ने उड़ाया मजाक (Video)

चेन्नई सुपर किंग्स खुशकिस्मती से और सधी हुई गेंदबाजी से पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच जीत गई लेकिन बल्लेबाजी में जब महेंद्र सिंह धोनी नवें नंबर पर आए तो उनको खासी आलोचना का सामना करना पड़ा। वह इसलिए क्योंकि जब चेन्नई सुपर किंग्स के लगातार विकेट गिर रहे थे तब टीम को एक साझेदारी की जरुरत थी और अपने पास इतना अनुभव होने के बाद भी महेंद्र सिंह धोनी नवें नंबर पर ही आए । कल हर्षल पटेल ने उनको पहली ही गेंद पर बोल्ड कर दिया।CKS vs PBKS की पहली पारी की बात करें तो रवींद्र जाडेजा (43), कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ (32) और डैरिल मिचेल (30) रनों की पारियों के दम पर चेन्नई सुपर किंग्‍स ने रविवार को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 53वें मैच में पंजाब किंग्स को जीतने के लिये 168 रनों का लक्ष्य दिया।आज यहां हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में पंजाब किंग्स के कप्तान सैम करन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत खराब रही और उसने दूसरे ही ओवर में सलामी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे (9) का विकेट गवां दिया। इसके बाद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और डैरिल मिचेल ने पारी को संभाला। आठवें ओवर में राहुल चाहर ने ऋतुराज गायकवाड़ को जितेश के हाथों कैच आउट कराकर पंजाब को दूसरी सफलता दिलाई।ऋतुराज गायकवाड़ ने 21 गेंदों में चार चौके और एक छक्के की मदद से (32) रनों की पारी खेली। अगली ही गेंद पर चाहर ने शिवम दुबे (शून्य) को आउट कर पवेलियन भेज दिया। नौंवें ओवर में हर्षल पटेल ने डैरिल मिचेल को पगबाधा आउट कर दिया। डैरिल मिचेल ने 19 गेंदों में दो चौके और एक छक्का लगाते हुये (30) रन बनाये। मोईन अली (17), मिचेल सैंटनर (11), शार्दुल ठाकुर (17), एमएस धोनी (शून्य) पर आउट हुये।रवींद्र जडेजा ने 26 गेंदों में तीन चौके और दो छक्कों की मदद से सर्वाधिक (43) रन बनाये। उन्हें अर्शदीप सिंह ने एस करन के हाथों कैच आउट कराया। पंजाब किंग्स के गेदंबाजों ने चेन्नई के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने नहीं दिया और विकेट गिराते हुए उन पर दबाव बनाये रखा। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम निर्धारित 20 ओवरों में नौ विकेट पर 167 रन ही बना सकी।पंजाब किंग्स की ओर से राहुल चाहर और हर्षल पटेल ने तीन-तीन विकेट लिये। अर्शदीप सिंह को दो विकेट मिले। सैम करन ने एक बल्लेबाज को आउट किया।