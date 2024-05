मुझे किसी के अनुमोदन या आश्वासन की जरूरत नहीं है: कोहली

Virat One Percent Chance Theory Goes Viral RCB vs CSK : RCB 16 सालों से एक भी ट्रॉफी अपने नाम नहीं कर पाई है, यह साल भी e sala cup namde के सात्ज आरसीबी के लिए एक नई उम्मीद के साथ शुरू हुआ था RCB की वूमेन टीम (WIPL RCB) ने भी इस साल जीतकर पुरुषों की टीम में और भी साहस और उत्साह लाने का काम किया था.