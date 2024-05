IPL Playoff में बैंगलुरू ने बनाई जगह, चेन्नई को नहीं छूने दिया 200 रनों का आंकड़ा

Rohit Sharma on his performance in IPL 2024 Mumbai Indians : भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने स्वीकार किया कि आईपीएल (IPL) के मौजूदा सत्र में वह अपने मानदंडों के अनुरूप बल्लेबाजी नहीं कर सके लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा माथापच्ची करने की बजाय सकारात्मक सोच के साथ गलतियों पर काम करने पर फोकस किया।