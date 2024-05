CSK vs RCB चेन्नई ने बैंगलूरू के खिलाफ टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी (Video)

Hardik Pandya Banned for 1st match of next season ipl 2025 : मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या पर आईपीएल (IPL 2024) के इस सत्र में धीमी ओवरगति (Slow Over Rate) के तीसरे अपराध के लिए एक मैच का निलंबन और 30 लाख रूपए जुर्माना लगाया गया है। लखनऊ सुपर जाइंट्स (LSG) के खिलाफ शुक्रवार को आखिरी लीग मैच के साथ ही इस सत्र में मुंबई का अभियान खत्म हो गया यानी पंड्या अगले सत्र में पहला मैच नहीं खेल सकेंगे।