चेन्नई को अंतिम मैच में जीत की सख्त जरूरत, क्या दिल्ली रोक पाएगी प्लेऑफ का रास्ता?

18 मई को Sunrisers Hyderabad (SRH) और Royal Challengers Banglore (RCB) के बीच राजीव गांधी स्टेडियम में मैच खेला गया था, जहां Virat Kohli ने आपले IPL Career का 6ठा शतक जड़ हर क्रिकेट फेन्स का दिल जीत लिया। इस मैच में कई रिकॉर्ड टूटे और कई दिलचस्प रिकॉर्ड बने भी। बनाए गए उन दिलचस्प रिकॉर्डों में से एक है 'आईपीएल के इतिहास में पहली बार दोनों टीमों के खिलाडियों ने अपना व्यक्तिगत शतक बनाया' (First time in history both teams registered an individual century in an IPL match)