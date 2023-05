IPL के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा, दोनों ही टीमों से लगे एक-एक शतक

18 मई को Sunrisers Hyderabad (SRH) और Royal Challengers Banglore (RCB) के बीच राजीव गांधी स्टेडियम में मैच खेला गया था, जहां Virat Kohli ने आपले IPL Career का छठा शतक जड़ हर क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया। इस मैच में कई रिकॉर्ड टूटे और कई दिलचस्प रिकॉर्ड बने भी। बनाए गए उन दिलचस्प रिकॉर्डों में से एक है 'आईपीएल के इतिहास में पहली बार दोनों टीमों के खिलाडियों ने अपना व्यक्तिगत शतक बनाया' (First time in history both teams registered an individual century in an IPL match)दरअसल RCB के सामने 186 रनों का लक्ष्य खड़ा करते हुए, SRH के खिलाड़ी Heinrich Klaasen ने भी एक शानदार शतक जड़ा। उन्होंने 51 गेंदों में 104 रन बनाए। उनकी मदद के बिना, SRH शायद 186 का स्कोर नहीं बना पाता वहीँ, दूसरी पारी में लक्ष्य का पीछा करते हुए Virat Kohli ने 63 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और इसी तरह आईपीएल में इन दोनों के द्वारा एक नया रिकॉर्ड कायम किया गया।हालांकि विराट कोहली की Century ने हेनरिक क्लासेन की Century को पूरा तरह से धो कर फीका कर दिया और RCB SRH को इस मुक़ाबले में हरा कर चौथे नंबर पर पहुंच गई है लेकिन यह पहली बार नहीं है जब विराट ने विपक्षी टीम के खिलाडी का शतक अपने सामने फीका किया हो।2012 Asia Cup के Pakistan बनाम India मैच में पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी मोहम्मद हफीज और नासिर जमशेद दोनों ने 330 रनों का लक्ष्य रखते हुए शतक जड़े थे। टारगेट का पीछा करते हुए विराट कोहली ने 183 रन बनाए और अपनी टीम को 6 विकटों से मैच जीतने में मदद की थी।कोहली ने क्लासेन के शतक की चमक खत्म करने वाली पारी की शुरुआत लगातार दो चौके जड़कर की, जबकि दूसरे ओवर में भी उन्होंने दो चौके जमाये। आरसीबी के कप्तान फाफ डु प्लेसिस को चौथे ओवर में जीवनदान मिला और उन्होंने इस ओवर में तीन चौके जड़कर रफ्तार पकड़ ली।दोनों बल्लेबाजों ने पावरप्ले में 65 रन जोड़कर एक आईपीएल सीजन में पहले विकेट के लिये सर्वाधिक अर्द्धशतकीय साझेदारियां (सात) करने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। यह रिकॉर्ड सबसे पहले डेविड वॉर्नर और जॉनी बेयरस्टो ने 2019 में बनाया था, जबकि डु प्लेसिस चेन्नई सुपर किंग्स के लिये रुतुराज गायकवाड़ के साथ 2021 में इसकी बराबरी कर चुके हैं।डु प्लेसिस नौंवे ओवर में कैचआउट हुए लेकिन ओवर की दूसरी बाउंसर होने के कारण अंपायर ने उस गेंद को नो बॉल करार दे दिया। यह गलती सनराइजर्स को भारी पड़ी और डु प्लेसिस ने 34 गेंद में अपना अर्द्धशतक पूरा किया। दो गेंदों बाद कोहली ने भी चौका जड़कर 35 गेंद में अर्द्धशतक बनाया।अर्द्धशतक के बाद कोहली ने पारी की रफ्तार बदल दी और 15वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार को चार चौके जड़कर डु प्लेसिस के साथ 150 रन की साझेदारी पूरी की।कोहली 62वीं गेंद पर शतक पूरा करने के बाद 63वें गेंद पर आउट हो गये, हालांकि डु प्लेसिस के साथ उनकी 172 रन की साझेदारी ने मैच लगभग खत्म कर दिया था। डु प्लेसिस भी 47 गेंद पर सात चौकों और दो छक्कों की पारी खेलकर 19वें ओवर में पवेलियन लौट गये।आरसीबी को आखिरी ओवर में तीन रन की जरूरत थी। कार्तिक त्यागी ने पहली गेंद डॉट फेंकी, लेकिन दूसरी गेंद वाइड जाने के बाद तीसरी गेंद पर ब्रेसवेल ने दो रन लेकर आरसीबी को जीत दिला दी।इससे पूर्व, सनराइजर्स ने अन्य बल्लेबाजों की असफलता के बावजूद क्लासेन के शतक की मदद से 20 ओवर में 186/5 का स्कोर खड़ा किया। क्लासेन जब बल्लेबाजी करने उतरे तब सनराइजर्स की स्थिति अच्छी नहीं थी। मेज़बान टीम ने टॉस हारकर बल्लेबाजी करते हुए सधी हुई शुरुआत की, लेकिन पांचवें ओवर में माइकल ब्रेसवेल की बदौलत दो विकेट गंवा दिये। अभिषेक शर्मा 14 गेंदों पर 11 रन बनाकर आउट हुए, जबकि पिछले ओवर में एक चौका और एक छक्का जड़ने वाले राहुल त्रिपाठी 12 गेंद पर 15 रन बनाकर ब्रेसवेल का दूसरा शिकार हो गये।इन दो झटकों के बाद क्लासेन ने कप्तान एडेन मार्करम के साथ मिलकर सनराइजर्स की पारी को संभाला। अपनी उत्कृष्ट पारी की शुरुआत चौका लगाकर करने वाले क्लासेन मार्करम की धीमी पारी के बावजूद रनगति कम नहीं होने दी और छठे ओवर में शाहबाज़ अहमद को तीन चौके जड़े।मार्करम 13वें ओवर में शाहबाज़ का शिकार होने से पहले 20 गेंद पर 18 रन ही बना सके, लेकिन इससे पहले उनके और क्लासेन के बीच 76 रन की साझेदारी हुई। इस बीच, क्लासेन ने अपनी आतिशी पारी में 50 रन का आंकड़ा 24 गेंद पर छुआ।मार्करम के आउट होने के बाद क्लासेन को हैरी ब्रूक का साथ मिल गया और दोनों ने 36 गेंद पर 74 रन की साझेदारी कर डाली। क्लासेन 49 गेंद पर शतक पूरा करने के बाद हर्षल पटेल की छका देने वाली धीमी गेंद पर बोल्ड हो गये, जबकि ब्रूक 19 गेंद पर दो चौकों और एक छक्के के साथ 27 रन बनाकर नाबाद रहे।आरसीबी ने अंतिम तीन ओवरों में मैच को अपनी ओर खींचते हुए मात्र 26 रन दिये और सनराइजर्स को 200 रन के पार नहीं पहुंचने दिया।आखिरी ओवर में सिर्फ चार रन देने वाले मोहम्मद सिराज ने चार ओवर में कुल 17 रन देकर एक विकेट लिया। ब्रेसवेल ने दो ओवर में 13 रन देकर दो विकेट चटकाये। शाहबाज़ (चार ओवर, 38 रन) और हर्षल (चार ओवर, 37 रन) ने एक-एक विकेट अपने नाम किया।